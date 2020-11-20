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Минниханов направил слова соболезнования по поводу кончины митрополита Феофана патриарху Кириллу

12:08, 20.11.2020 1
Минниханов направил слова соболезнования по поводу кончины митрополита Феофана патриарху Кириллу
Фото: realnoevremya.ru

Президент Татарстана Рустам Минниханов выразил соболезнования в связи со смертью митрополита Казанского и Татарстанского Феофана патриарху Московскому и всея Руси Кириллу.

«За недолгие пять лет своего служения в нашей республике владыка Феофан стал по-настоящему близким и родным для многих татарстанцев, завоевав авторитет и уважение представителей разных национальностей и вероисповеданий», — отметил в своем письме Минниханов.

Фото: Максим Платонов

По его словам, особым памятником митрополиту Феофану станет воссоздание в столице Татарстана собора Казанской иконы Божией Матери Богородицкого монастыря.

Напомним, что о смерти митрополита Казанского и Татарстанского Феофана стало известно сегодня. Подробнее читайте в материале «Реального времени».

Татьяна Демина
Общество Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 20 ноя
    почему такой шухер,все люди умирают,эта потеря для общества будет незаметна.
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