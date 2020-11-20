Минтимер Шаймиев выразил соболезнования в связи со смертью митрополита Казанского и Татарстанского Феофана

Государственный Советник Татарстана Минтимер Шаймиев выразил слова соболезнования в связи с кончиной митрополита Казанского и Татарстанского Феофана.

Фото: Максим Платонов

Напомним, что о смерти митрополита Казанского и Татарстанского Феофана стало известно сегодня. Информацию об этом на своих официальных ресурсах подтвердила казанская епархия. Ему было 73 года.

Подробнее читайте в материале «Реального времени».

Татьяна Демина