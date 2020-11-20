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Минтимер Шаймиев выразил соболезнования в связи со смертью митрополита Казанского и Татарстанского Феофана

11:51, 20.11.2020 2
Минтимер Шаймиев выразил соболезнования в связи со смертью митрополита Казанского и Татарстанского Феофана
Фото: tatarstan.ru

Государственный Советник Татарстана Минтимер Шаймиев выразил слова соболезнования в связи с кончиной митрополита Казанского и Татарстанского Феофана.

Фото: Максим Платонов

Напомним, что о смерти митрополита Казанского и Татарстанского Феофана стало известно сегодня. Информацию об этом на своих официальных ресурсах подтвердила казанская епархия. Ему было 73 года.

Подробнее читайте в материале «Реального времени».

Татьяна Демина
Общество Татарстан
комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 20 ноя
    и что это за слова?
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  • Анонимно 20 ноя
    Скорбим.
    Уж больно его почитали в МВД.
    Теперь так и не узнаем почему....
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