Минтимер Шаймиев выразил соболезнования в связи со смертью митрополита Казанского и Татарстанского Феофана
Государственный Советник Татарстана Минтимер Шаймиев выразил слова соболезнования в связи с кончиной митрополита Казанского и Татарстанского Феофана.
Напомним, что о смерти митрополита Казанского и Татарстанского Феофана стало известно сегодня. Информацию об этом на своих официальных ресурсах подтвердила казанская епархия. Ему было 73 года.
Подробнее читайте в материале «Реального времени».
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Уж больно его почитали в МВД.
Теперь так и не узнаем почему....