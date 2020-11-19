В УФНС по Татарстану рассказали подробнее о новой категории налогоплательщиков

В рамках онлайн-вебинара, организованного УФНС России по Республике Татарстан, рассказали о недавно появившейся категории налогоплательщиков — «предпенсионерах».

Граждане этой категории за 5 лет до выхода на пенсию могут получать освобождение от имущественного и земельного налогов. Однако необходимо уточнить — предпенсионер освобождается от земельного налога только в том случае, если имеет в собственности 6 соток. За дополнительные гектары необходимо будет заплатить налог.

Льгота по имущественному налогу представляет собой освобождение от налога за один объект недвижимости определенной категории. Если в собственности квартира и дом, тогда налог не начисляют на оба объекта.

Ранее УФНС по Татарстану напомнило, как уплачивать налоги.

Дарья Лядащева