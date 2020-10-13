В Минфине оценили ущерб Татарстану от повышения НДПИ

На доходах Татарстана скажется негативно повышение для нефтяных и металлургических компаний налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ). Об этом сообщил первый замглавы Минфина РФ Леонид Горнин.



По расчетам Минфина, повышение нагрузки приведет к снижению доходов на 47 млрд рублей. В то же время ставки страховых взносов для МСП были понижены с 30% до 15% — это должно увеличить налог на прибыль для регионов на 40 млрд.

«В итоге — минус, но в списке пострадавших будут в основном обеспеченные субъекты — ЯНАО, Татарстан, Коми, Иркутская область и другие», — приводят его слова «Известия».

tatarstan.ru

Напомним, Совет Федерации одобрил закон о корректировке налога на дополнительный доход, вводящий «обратный акциз» для переработчиков сверхвязкой нефти. Благодаря этому маневру «Татнефть» может получить налоговый вычет по НДПИ до 36 млрд рублей.

