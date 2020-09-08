Бизнес-омбудсмен России предложил создать «банк плохих долгов»

Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов предложил создать «банк плохих долгов»: «Надо не банкротить банки, а спасать в условиях экономического кризиса».

Как пишет ТАСС, на 1 августа просроченная задолженность в корпоративном секторе составила 8,2% от его объема. Размер сомнительных, проблемных и безнадежных кредитов в банковской системе России составляет примерно 11,5 трлн рублей.

По мнению бизнес-омбудсмена, «банк плохих долгов» должен создаваться частным капиталом. У него должен быть передельный срок действия — 4—8 лет.

Ранее глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявляла, что создавать фонд плохих долгов по инициативе группы сенаторов не планируется.