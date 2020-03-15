Единственная кальянная в Иннополисе продается за 4,5 млн рублей

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

В Сети появилось объявление о продаже одного из заведений сети кальянных «Наше место» Минтимера Нугманова, расположенных в Иннополисе. Владелец рассчитывает получить за него 4,5 млн рублей.

Автор объявления подчеркивает, что это единственная кальянная в самом молодом городе России.

«Стабильный оборот и чистая прибыль приличные даже для Казани», — говорится в сообщении.

Указано, что площадь заведения составляет 220 кв. м. При этом аренда составляет 110 рублей за 1 «квадрат».

Напомним, Нугманов в интервью «Реальному времени» признавался, что заведение в Иннополисе не приносит ему большого дохода и до сих пор не окупило вложений, которые на тот момент ресторатор оценивал в 5,5 млн рублей.