Путин заявил, что Россия выполнила свой план по революциям

Президент России Владимир Путин, выступая перед депутатами Госдумы после предложения Терешковой обнулить президентский срок заявил, что Россия выполнила свой план по революциям.



«Нам достаточно уже было революций. Россия свой план по революциям выполнила», — заявил глава государства.

По мнению Путина, внутриполитическая стабильность является одним из уязвимых мест в стране.

Напомним, сегодня депутат от «Единой России» Валентина Терешкова предложила внести в законопроект о поправках в Конституцию поправку об обнулении президентских сроков.

