Роскачество назвало самые качественные наушники
Роскачество составило новый рейтинг проводных и беспроводных наушников. Лидером общего списка стали большие накладные наушники с проводом Sennheiser HD 630VB от немецкой марки Sennheiser.
Эксперты остались довольны функциональностью (5 баллов) и передачей звука (5 баллов). При этом качество звука оценено чуть ниже — 4,75 балла. Комфорт и прочность этих наушников находятся на уровне 3,858 балла.
На втором месте оказалась беспроводная новинка Sony WH-1000XM2. Замыкают тройку лидеров выпущенные в этом году AirPods Pro от Apple, также беспроводные.
В сообщении Роскачества указано, что новые AirPods уступают старым только по долговечности и прочности.
Первая десятка рейтинга выглядит так:
- Sennheiser HD 630VB,
- Sony WH-1000XM2,
- AirPods Pro,
- Sony WH-1000XM3,
- Bose SoundSport In-Ear Headphones for Apple iPhone,
- Audio-Technica ATH-MSR7,
- Sennheiser Urbanite I XL,
- Sony WH-H900N h.ear on 2 Wireless NC,
- Sony MDR-100ABN,
- Apple ME186.
Отмечается, что исследование проводилось совместно с экспертами из Международной ассамблеи организаций потребительских испытаний (International Consumer Research and Testing ICRT). Тестировались 208 пар наушников 34 брендов.
Ранее врач-оториноларинголог рассказал об опасности наушников для здоровья. По его словам, наиболее разрушительное воздействие на организм оказывают наушники-вкладыши.БизнесРозничная торговляТехнологии
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