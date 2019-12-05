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Роскачество назвало самые качественные наушники

14:49, 05.12.2019
Роскачество назвало самые качественные наушники
Фото: rskrf.ru

Роскачество составило новый рейтинг проводных и беспроводных наушников. Лидером общего списка стали большие накладные наушники с проводом Sennheiser HD 630VB от немецкой марки Sennheiser.

Эксперты остались довольны функциональностью (5 баллов) и передачей звука (5 баллов). При этом качество звука оценено чуть ниже — 4,75 балла. Комфорт и прочность этих наушников находятся на уровне 3,858 балла.

На втором месте оказалась беспроводная новинка Sony WH-1000XM2. Замыкают тройку лидеров выпущенные в этом году AirPods Pro от Apple, также беспроводные.

В сообщении Роскачества указано, что новые AirPods уступают старым только по долговечности и прочности.

Первая десятка рейтинга выглядит так:

  1. Sennheiser HD 630VB,
  2. Sony WH-1000XM2,
  3. AirPods Pro,
  4. Sony WH-1000XM3,
  5. Bose SoundSport In-Ear Headphones for Apple iPhone,
  6. Audio-Technica ATH-MSR7,
  7. Sennheiser Urbanite I XL,
  8. Sony WH-H900N h.ear on 2 Wireless NC,
  9. Sony MDR-100ABN,
  10. Apple ME186.

Отмечается, что исследование проводилось совместно с экспертами из Международной ассамблеи организаций потребительских испытаний (International Consumer Research and Testing ICRT). Тестировались 208 пар наушников 34 брендов.

Ранее врач-оториноларинголог рассказал об опасности наушников для здоровья. По его словам, наиболее разрушительное воздействие на организм оказывают наушники-вкладыши.

БизнесРозничная торговляТехнологии
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