Рустам Минниханов отправился в Набережные Челны на празднование юбилея КАМАЗа

Президент Татарстана сегодня совершит визит в Набережные Челны. Рустам Минниханов приглашен на празднование 50-летия КАМАЗа.

Мероприятие пройдет в Органном зале. Приглашены более 170 дилеров завода, руководители крупных компаний и 140 ветеранов. Рустам Минниханов лично вручит 980 наград работникам автогиганта.

Кроме этого, в честь празднования организованы городские мероприятия, экскурсии на производство, выступления как республиканских артистов, так и звезд российской эстрады.

На одно из юбилейных торжеств приглашен президент Владимир Путин. Его прибытие в Набережные Челны ожидают 13 декабря.

Ранее «Реальное время» сообщало, что КАМАЗ отпразднует 50-летие без массовых сокращений.