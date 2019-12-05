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Рустам Минниханов отправился в Набережные Челны на празднование юбилея КАМАЗа

08:10, 05.12.2019
Рустам Минниханов отправился в Набережные Челны на празднование юбилея КАМАЗа
Фото: vestikamaza.ru

Президент Татарстана сегодня совершит визит в Набережные Челны. Рустам Минниханов приглашен на празднование 50-летия КАМАЗа.

Мероприятие пройдет в Органном зале. Приглашены более 170 дилеров завода, руководители крупных компаний и 140 ветеранов. Рустам Минниханов лично вручит 980 наград работникам автогиганта.

Кроме этого, в честь празднования организованы городские мероприятия, экскурсии на производство, выступления как республиканских артистов, так и звезд российской эстрады.

На одно из юбилейных торжеств приглашен президент Владимир Путин. Его прибытие в Набережные Челны ожидают 13 декабря.

Ранее «Реальное время» сообщало, что КАМАЗ отпразднует 50-летие без массовых сокращений.

БизнесТранспортАвто Татарстан
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