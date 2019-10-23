Дефицит бюджета Татарстана на 2020 год превысит 3,14 млрд

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Госсовет Татарстана рассмотрел и принял в первом чтении бюджет республики на 2020 год. Прогнозируемый общий объем доходов бюджета предлагается утвердить в сумме 264,819 млрд рублей, общий объем расходов — почти 267,962 миллиарда. Дефицит бюджета составит 3,143 млрд рублей.

Докладывая о проекте бюджета, министр финансов Радик Гайзатуллин уточнил, что 31% планируемых налоговых доходов предполагается получить от налогов на доходы физических лиц.



Он также уточнил, что источниками покрытия дефицита должны послужить «остатки на начало года».



Основные характеристики бюджета Республики Татарстан на 2021 и 2022 годы предлагается утвердить в следующем виде: прогнозируемый общий объем доходов бюджета на 2021 год в сумме 270,033 млрд рублей и на 2022 год в сумме 272,339 миллиарда. Общий объем расходов на 2021 год — 272,842 млрд рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 7,141 млрд, на 2022 год — 274,971 млрд, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 14,517 миллиарда. Дефицит бюджета на 2021 год — 2,809 млрд, на 2022 год — 2,631 миллиарда.