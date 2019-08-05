Работодателей обяжут сообщать о праве выбора зарплатного банка

Работодателей планируют обязать сообщать сотрудникам о праве выбора банка для получения зарплаты. Инициативу поддержали в Центробанке, а Госдума, вероятно, рассмотрит поправки в закон уже осенью.

Заработок сотрудникам могут перечислять с помощью системы быстрых платежей (СБП), сообщает ФАС «Известиям».

Инициативу предложено реализовывать в форме электронной анкеты, где сотруднику нужно будет указать банк из предлагаемого перечня. Технологической основой для перевода денег может служить СБП.

Если через эту систему будут перечислять зарплаты, специалист бухгалтерии даже не узнает, в какой банк уходят деньги. Это гарантирует конфиденциальность и помогает избежать давления со стороны работодателя. При этом новая система позволяет минимизировать расходы компании.

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