ООО «Практик-центр» подало иск о банкростве казанского ЭТЗ

ООО «Практик-центр» обратилось в арбитражный суд Республики Татарстан с исковым заявлением о банкротстве ООО «Электротехнический завод» (Казань). Это следует из материалов арбитража.

Иск поступил в суд первой инстанции 23 июля. Сумма исковых требований около 9 млн рублей, указано в картотеке арбитража.

Согласно информации из Единого государственного реестра юридических лиц ООО «Электротехнический завод» занимается производством электродвигателей,

электрогенераторов и трансформаторов. Единственным учредителем является Алмаз Фатихов.

В мае этого года с иском о банкротстве ЭТЗ обратилось ООО «АкЭл-Групп» (Москва). Сумма исковых требований составила почти 1,3 млн рублей. Судебное заседание назначено по рассмотрению дела назначено на 14 августа 2019 года.