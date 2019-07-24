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ООО «Практик-центр» подало иск о банкростве казанского ЭТЗ

09:32, 24.07.2019
ООО «Практик-центр» подало иск о банкростве казанского ЭТЗ
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

ООО «Практик-центр» обратилось в арбитражный суд Республики Татарстан с исковым заявлением о банкротстве ООО «Электротехнический завод» (Казань). Это следует из материалов арбитража.

Иск поступил в суд первой инстанции 23 июля. Сумма исковых требований около 9 млн рублей, указано в картотеке арбитража.

Согласно информации из Единого государственного реестра юридических лиц ООО «Электротехнический завод» занимается производством электродвигателей,
электрогенераторов и трансформаторов. Единственным учредителем является Алмаз Фатихов.

В мае этого года с иском о банкротстве ЭТЗ обратилось ООО «АкЭл-Групп» (Москва). Сумма исковых требований составила почти 1,3 млн рублей. Судебное заседание назначено по рассмотрению дела назначено на 14 августа 2019 года.

ЭкономикаФинансы Татарстан
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