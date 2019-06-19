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Европейский суд не признал торговой маркой логотип Adidas

14:22, 19.06.2019
Европейский суд не признал торговой маркой логотип Adidas
Фото: commons.wikimedia.org / Wowzamboangacity

Европейский суд общей юрисдикции отказал компании Adidas в признании торговой маркой логотипа из трех параллельных полос.

«Европейский суд общей юрисдикции подтверждает недействительность торговой марки Adidas, которая состоит из трех параллельных полос, нанесенных в любом направлении», — цитирует решение суда «Прайм».

Документ указывает, что торговая марка не может состоять только из повторяющихся элементов, а должна быть образной.

Своим постановлением суд подтвердил решение Европейского бюро по интеллектуальной собственности (EUIPO), которое в 2016 году на том же основании аннулировало выданную в 2014 году регистрацию логотипа компании в качестве торговой марки.

БизнесРозничная торговля
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