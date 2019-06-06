Россия вошла в топ-10 инвестиционно привлекательных стран Европы

По итогам 2018 года Россия заняла девятое место в рейтинге стран, наиболее привлекательных для иностранных инвестиций, по версии консалтинговой компании Ernst & Young.

Как сообщает компания, в прошлом году зарубежные инвесторы вложили деньги в 211 проектов на территории России, что на 11% меньше, чем в 2017 году. Важными факторами для инвесторов стали «низкая инфляция и ускорение роста российской экономики до 2,3%».

Рейтинг возглавила Великобритания (1054 проектов прямых иностранных инвестиций в этой стране). В десятку также вошли Франция (1027), Германия (973), Испания (314), Бельгия (278), Польша (272), Турция (261), Нидерланды (229) и Ирландия (205).

Ранее сообщалось, что испанская компания «Микрофибра» готова вложить 1,6 млрд рублей в производство синтетической пряжи на территории Нижнекамского района.