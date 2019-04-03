Зиганшин в суде опроверг поручительство по кредиту «Татфондбанка» на 897 млн рублей

Сегодня в Арбитражном суде РТ глава ПСО «Казань» Равиль Зиганшин опроверг, что подписывал договор поручительства по кредиту «Татфондбанка» для ООО «Урман» на 897 млн рублей.



Зиганшин явился в суд и заявил, что не мог подписать договор поручительства, поскольку 31 декабря (в день подписания договора) его не бывает на работе.



На заседании Зиганшина попросили дать образцы подписи для проведения экспертизы, о которой ходатайствовала ранее сторона ПСО, передает корреспондент «Реального времени» из зала суда.

Ранее АСВ через суд потребовало от ПСО «Казань» выплатить 897 млн рублей по договору поручительства за ныне ликвидированное ООО «Урман». Зиганшина неоднократно вызывали в суд для предоставления образца подписи, однако на прошлые заседания он не являлся.