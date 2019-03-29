Центробанк снизил оценку оттока капитала из России до $63 млрд

ЦБ снизил оценку чистого оттока капитала в 2018 году. Регулятор скорректировал цифру с $76 до $63,3 млрд.

При этом показатель все равно в 2,5 раз больше, чем годом ранее.

«Сальдо финансовых операций частного сектора составило в 2018 году 63,3 миллиарда долларов США против 25,1 миллиарда долларов США годом ранее, оно сформировано приблизительно в равной пропорции чистым погашением обязательств и увеличением внешних активов», — говорится в сообщении Центробанка.

Кроме того, ЦБ незначительно снизил оценку положительного сальдо текущего счета платежного баланса РФ в 2018 году до 113,8 млрд долларов, что в 3,4 раза больше, чем годом ранее. В январе Банк России давал оценку сальдо текущего счета платежного баланса в 2018 году в 114,9 миллиарда долларов, таким образом, оценка снизилась на 0,9%.

Ранее сообщалось, что с начала года отток капитала из России вырос в 2 раза. В январе — феврале этого года чистый вывоз капитала частным сектором из России достиг $18,6 млрд.