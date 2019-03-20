Четыре российские компании приостановили покупку Boeing 737 MAX

Российские авиакомпании Utair, «Уральские авиалинии», «Победа» и S7 приостановили покупку самолетов Boeing 737 MAX.

Как сообщил член комитета Госдумы по транспорту и строительству Владимир Афонский со ссылкой на слова заместителя министра транспорта Александра Юрчика, контракты на поставку самолетов приостановлены на неопределенный срок до выяснения обстоятельств ситуации с крушением Boeing 737 MAX в Эфиопии, пишет ТАСС

По его словам, вышеуказанные компании планировали закупить несколько десятков самолетов.

Напомним, ранее сообщалось, что потери Boeing из-за отказов от 737 MAX оценивают в $2,4 млрд.