3,8 млрд бедняков имеют достаток 26 миллиардеров

Данные доклада международного объединения Oxfam показали, что достаток 26 наиболее богатых людей в мире сопоставим с уровнем достатка 3,8 млрд бедных людей. Исходя из данных организации, по итогам 2018 года, миллиардеры разбогатели на 12%, в то время как благосостояние бедняков стало ниже на 11%. По подсчетам организации, в 2017—2018 годах каждые два дня еще один человек зарабатывал первый миллиард. Такое перераспределение денег приводит к тому, что они концентрируются в руках меньшего количества людей. В Oxfam приводят пример — 1% состояния главы компании Amazon Джеффа Безоса приравнивается бюджету Эфиопии на здравоохранение.