Верховный суд РТ не успел разобраться в «деле юристов» исполкома Казани

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Закончилось, не успев начаться сегодняшнее заседание Верховного суда РТ по делу команды юристов исполкома Казани. Несмотря на полную явку и своевременное уведомление участников процесса, апелляционная тройка решила отложить процесс на две недели, сославшись на некую необходимость изучения документов.

Объяснение причин переноса заседания было произнесено председательствующим так тихо, что в зале его не услышали. Супруга одного из осужденных попросила пояснений, суд их не дал.

Напомним, в июле 2018-го Кировский райсуд Казани признал виновными в мошенничестве со взысканием несуществующих долгов городской казны первого заместителя начальника правового управления Казани Алексея Рыбушкина, а также его коллег Леонида Ляпахина и Альберта Мухутдинова. Ущерб от их действий оценен в 74,5 млн рублей, но гражданский иск о взыскании исполкомом не подавался.

Самый большой срок — 5 лет колонии общего режима со штрафом 2 млн рублей получил сын депутата Госсовета РТ Рыбушкин. Ляпахина наказали 3,5 года колонии со штрафом 800 тысяч, Мухутдинова — 3 годами со штрафом 500 тысяч рублей. Все трое в ближайшие годы лишены права занимать должности в органах власти.

Вину все трое не признают.