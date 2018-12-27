Новые возможности для производства гибкой упаковки будут представлены компанией Danaflex на выставке «Упаковка-2019»

Фото: предоставлено компанией Danaflex

Компания Danaflex примет участие в международной специализированной выставке упаковочных технологий «Упаковка-2019», которая пройдет 29 января — 1 февраля 2019 года в Москве в ЦВК «Экспоцентр».

На выставочном стенде компании Danaflex разработчики представят экорешения для широкого спектра упаковки, продемонстрируют свои достижения в производстве упаковки для детского питания и кормов животных. Кроме того, специалисты расскажут об уникальных инструментах в дизайне упаковки — технологиях Mosaic и VDP, поделятся собственным опытом внедрения и успешными проектами российских и зарубежных компаний.

На выставке «Упаковка-2019» команда Danaflex проконсультирует и ответит на любые вопросы рынка упаковки, поможет подобрать оптимальные решения для вашей упаковки.

Danaflex — вертикально интегрированная группа компаний, работающая в России и за рубежом. Компания осуществляет полный технологический цикл от производства пленок до предоставления готовых решений в упаковке. Компании Danaflex доверяют сотни клиентов, среди них лидеры рынка и транснациональные компании.

Компания Danaflex будет рада видеть вас среди своих гостей в павильоне «Форум» на стенде FOF42!





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