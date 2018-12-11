Ак Барс Банк дарит детям билеты на шоу Blue Man Group в честь своего 25-летия

В честь своего 25-летия Ак Барс Банк организует благотворительный показ шоу Blue Man Group от «Цирка дю Солей» для детей, нуждающихся в особой заботе.



Банк выкупил 2,5 тысячи билетов на выступление «блюменов» на сцене «Татнефть Арены» 13 декабря для детей-сирот, инвалидов и детей, оставшихся без попечения родителей, со всей республики.

Гастрольный тур «блюменов» проходит в России впервые. Артисты известны благодаря необычным новаторским шоу — они выступают в сценическом образе «синих инопланетян» и виртуозно соединяют искусство, музыку, юмор и современные технологии.

Шоу Blue Man Group с 1991 года посмотрели более 35 миллионов человек. Творческая группа получила несколько престижных наград, в том числе была номинирована на премию Grammy.





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ПАО «АК БАРС» БАНК

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