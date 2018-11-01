Татарстан подаст заявку на создание ОЭЗ в Альметьевске

Правительство Татарстана планирует подать заявку на придание статуса особой экономической зоны территории в Альметьевском районе, где расположен Миннибаевский газоперерабатывающий завод.



«Готовится заявка на придание статуса особой экономической зоны территории в Альметьевском районе, где расположен Миннибаевский ГПЗ. Здесь планируется разместить производства для дальнейшего передела продукции завода», — передает «Татар-информ» со ссылкой на заместителя министра экономики Татарстана Наталью Таркаеву.

Отмечается, что на площадке могут появиться производства нового газонефтехимического комплекса «Татнефти». По словам Таркаевой, пока не определено, будет ли в Альметьевском районе самостоятельная ОЭЗ или новая территория особой зоны «Алабуга».

Ранее Счетная палата (СП) назвала 10 неэффективных особых экономических зон (ОЭЗ), в число которых вошла и ОЭЗ «Иннополис». При этом ОЭЗ «Алабуга» признана «условно эффективной».