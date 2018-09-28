АСВ ничего не выплатило кредиторам ижевского «Мобилбанка» с марта этого года
Агентство по страхованию вкладов (АСВ) отчиталось о ходе конкурсного производства в ижевском «Мобилбанке». С марта 2018 года сумма выплаченных кредиторам денег не изменилась.
Согласно материалам АСВ, кредиторам выплачено 37,3% от общего долга в 492,5 млн рублей. Погашено только 183,9 млн рублей.
Ранее «Реальное время» уже писало, что кредиторам «Мобилбанка» до сих пор не выплачено 326,5 млн рублей.ЭкономикаБанки Удмуртия
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