АСВ ничего не выплатило кредиторам ижевского «Мобилбанка» с марта этого года

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) отчиталось о ходе конкурсного производства в ижевском «Мобилбанке». С марта 2018 года сумма выплаченных кредиторам денег не изменилась.

Согласно материалам АСВ, кредиторам выплачено 37,3% от общего долга в 492,5 млн рублей. Погашено только 183,9 млн рублей.

Ранее «Реальное время» уже писало, что кредиторам «Мобилбанка» до сих пор не выплачено 326,5 млн рублей.