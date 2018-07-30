Рождаемость в России в первом полугодии упала на 4,7%

В России уровень рождаемости в январе—июне снизился на 4,7% по сравнению с тем же отчетным периодом 2017 года. Об этом говорится в материалах Росстата.

При этом смертность за шесть месяцев 2018 года выросла на 0,7%.

Таким образом, число родившихся в 2018 году за январь—июнь составило 782 тыс. человек против 821 тыс. человек годом ранее. Число умерших за тот же временной отрезок равно 946 тыс. против 940 тыс. человек в 2017 году, следует из данных Росстата.



Напомним, что в Татарстане в прошлом году рождаемость снизилась на 13,8%.