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Рождаемость в России в первом полугодии упала на 4,7%

15:18, 30.07.2018 1
Рождаемость в России в первом полугодии упала на 4,7%
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

В России уровень рождаемости в январе—июне снизился на 4,7% по сравнению с тем же отчетным периодом 2017 года. Об этом говорится в материалах Росстата.

При этом смертность за шесть месяцев 2018 года выросла на 0,7%.

Таким образом, число родившихся в 2018 году за январь—июнь составило 782 тыс. человек против 821 тыс. человек годом ранее. Число умерших за тот же временной отрезок равно 946 тыс. против 940 тыс. человек в 2017 году, следует из данных Росстата.

Напомним, что в Татарстане в прошлом году рождаемость снизилась на 13,8%.

АналитикаОбщество
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 15:39
    я вообще не понимаю как в текущих условиях люди решаются на рождение детей, зачем плодить нищету обрекать детей на такое существование
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