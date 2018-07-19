Минниханов встретился с заместителем президента ВТБ

Сегодня президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с заместителем президента ВТБ Денисом Бортниковым.

Они обсудили взаимодействие республики и банка, в частности, стороны коснулись вопросов поддержки местных предприятий и финансирования значимых республиканских проектов.

«Татарстан заслуженно считается одним из самых экономически развитых и устойчивых регионов нашей страны с мощным потенциалом развития. Доля только малого бизнеса в ВРП Татарстана составляет более 25%», — приводит пресс-служба ВТБ слова Бортникова.

Он отметил, что на сегодня поддержкой банка пользуются более 12 тысяч предприятий Татарстана.

Минниханов согласился, что банк ВТБ является надежным партнером республики по многим важным проектам.

Кредитный портфель ВТБ в Татарстане в сегменте малого и среднего бизнеса по итогам первого полугодия 2018 года достиг 33 млрд рублей, а объем выданных бизнесу кредитов составил около 31 млрд рублей, что на 68% выше показателя за аналогичный период прошлого года.