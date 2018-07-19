Связанная с «Татнефтью» компания купит проект в Москве за 3,5 миллиарда рублей

Структуры миллиардера Василия Анисимова продают проект площадью почти 160 тыс. кв. м за 3,5 млрд рублей. Покупателем выступает девелопер Central Properties, который представляет интересы нескольких топ-менеджеров «Татнефти».

Новый жилой комплекс, который планирует построить компания, будет располагаться на месте бывшего завода «Филит». Он находится на улице Барклая рядом с торговым центром «Горбушкин двор» и штаб-квартирой UC Rusal Олега Дерипаски, сообщает Forbes.

Напомним, в Казани за ЖК «Барселона» на улице Островского появится новый жилой комплекс.