Экономьте с АКИБАНКом! Снижены ставки на рефинансируемые кредиты

АКИБАНК снизил ставки по программе рефинансирования потребительских кредитов. Теперь на погашение задолженности перед другими банками деньги можно получить от 11,5% годовых.

С программой АКИБАНКа вы можете объединить до трех кредитов и кредитных карт и получить дополнительную сумму без увеличения нагрузки на ежемесячные платежи. Срок действия положительного решения увеличен в 2 раза — до 30 дней.

Подать заявку на кредит можно в Интернет-банке, на сайте банка, в терминале самообслуживания или по телефону 8-800-100-2542 (звонок по РФ бесплатный)

Условия:

Валюта кредита: рубли РФ. Процентная ставка по кредиту (годовая): со страхованием жизни и здоровья в течение срока действия кредитного договора 1-5 лет — 12,5%; при отсутствии страхования жизни и здоровья 1— 5 лет — 15,5%. Снижение процентной ставки возможно на 1% в случае оформления кредита на сумму более 500 тыс. рублей. Сумма кредита: от 100 тыс. рублей. Максимальная сумма кредита: зависит от платежеспособности. Срок кредита (мес.): 12, 24, 36, 48, 60. Страховое обеспечение кредита: в случае оформления кредита под залог ликвидного имущества требуется страхование предмета залога. Обеспечение кредита (залог, поручительство): при сумме кредита до 500 тыс. рублей включительно — без обеспечения; при сумме кредита более 500 тыс. рублей — поручительство 2 физлиц и/или залог ликвидного имущества (поручительство не требуется при достаточном залоге).

С требованиями к заемщику и рефинансируемым кредитам можно ознакомиться на сайте банка.

ПАО «АКИБАНК», лицензия ЦБ РФ № 2587

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