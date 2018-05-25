Минниханов об ОЭЗ «Алабуга»: «Наша задача — это минимум 100 миллиардов выручки»

Президент РТ Рустам Минниханов на ПМЭФ-2018 заявил, что особая экономическая зона «Алабуга» должна выйти на новый уровень.

Он отметил, что на сегодняшний день она является крупнейшей в России, выручка ее резидентов в 2017 году превысила 60 млрд рублей. «Но наша задача — это минимум 100 млрд выручки и дальнейший рост», — передает слова Минниханова его пресс-служба.



Также президент республики отметил, что на площадке уже вложено 114 млрд рублей частных инвестиций.

Ранее «Алабуга» получила награду в номинации «Максимальный эффект» за лидерство по абсолютным показателям деятельности.