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Министерство по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям РТ

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Общая информация

Министерство по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Республики Татарстан образовано и функционирует в целях реализации полномочий Республики Татарстан в области гражданской обороны, предупреждения чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера, стихийных бедствий и ликвидации их последствий, организации тушения пожаров, обеспечения безопасности людей на водных объектах.

Деятельность МЧС включает такие основные направления:

  1. Защита населения и территории региона;
  2. Изучение опасностей в природе и техносфере;
  3. Пожарная безопасность (общее положение, оперативное реагирование на вспышки природных пожаров, развитие средств и сил пожарной охраны, пожарная испытательная лаборатория);
  4. Прогноз ЧС (техногенных, биолого-социальных и природных);
  5. Обеспечение безопасности на региональных водных объектах;
  6. Деятельность военизированных частей;
  7. Ликвидация и предупреждение ЧС (чрезвычайных ситуаций).

Руководитель - Хабибуллин Рафис Завдатович

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420088, г. Казань, ул. Губкина, 50
  • Телефон: (843) 221-62-03
  • Email: mchs@kabmin.tatarstan.ru
  • Сайт: mchs.tatarstan.ru

Дата последнего обновления: 27.08.2017

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