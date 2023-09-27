Три моста и два путепровода: в Казани обследуют объекты транспортной инфраструктуры на наличие повреждений

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Комитет внешнего благоустройства Казани ищет подрядчика для обследования пяти искусственных сооружений. Начальная цена контракта оценивается в 3,3 млн рублей. Исполнителю предстоит выявить повреждения и составить рекомендации по восстановлению трех мостов и двух путепроводов. Детали — в материале «Реального времени».

Мосты в Сосновке и Авиастроительном районе, разъезд возле ДК «Химиков»

Все пять объектов — часть транспортной инфраструктуры столицы Татарстана. В перечень вошли:

мост через реку Сухая по улице Песочная;

путепровод через железнодорожные пути Москва-Свердловск (Екатеринбург);

путепровод на пересечении проспекта Ямашева и проспекта Ибрагимова;

мост через дрену по улице Шоссейная;

мост через Киндерку в поселке Новая Сосновка.

Подрядчику необходимо выполнить визуальное и детальное, включая геодезические измерения, обследование с последующей подготовкой заключения. В итоговом документе необходимо описать техническое состояние объектов и дать рекомендации по их восстановлению и дальнейшей безопасной эксплуатации.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

Подрядчик также должен будет подготовить сметы на ремонт. Основное внимание при проведении исследования будет уделяться несущим элементам, таким как покрытия, перекрытия и фундаменты, а также фасадам и узлам примыкания.

Специалисты будут искать трещины, ржавчину и прогибы

В первую очередь исполнитель должен выявить серьезные трещины и отколы в бетонных конструкциях. В случае если они обнаружатся, рабочим потребуется замерить их длину, ширину и глубину. После этого будет проводиться общий анализ, учитывающий назначение деформированной части объекта. Также осмотрят защитные покрытия сооружений.

Помимо этого, подрядчик должен осмотреть объекты на предмет масштабных проблем, таких как прогибы пролетных конструкций. Планируется проанализировать и состояние арматуры. На ней специалисты будут искать коррозию и, в целом, оценивать ее сцепление с бетоном.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

На время работ исполнителю придется своими силами организовать временные объезды, чтобы не мешать имеющемуся транспортному потоку. Во время обследований он должен следить за безопасностью не только граждан, но и окружающей среды.

В 2021 году в Казани обследовали Горбатый мост

Напомним, осенью 2021 года стало известно, что Горбатый мост в Кировском районе Казани обследуют, чтобы решить, восстанавливать его или демонтировать. Объект находится в аварийном состоянии — в 1960-х годах его закрыли для движения транспорта, а с 2009-го он недоступен и для пешеходов.

Реконструкция Горбатого моста, по оценкам специалистов, невозможна. Решением Министерства культуры Татарстана он включен в перечень исторически ценных градоформирующих объектов Казани.

realnoevremya.ru (архив)

В итоге Горбатый мост решено демонтировать с последующим воссозданием. Для этого специалисты снимут с него все необходимые замеры, составят 3D-модель и оформят обмерные чертежи.

В августе уже прошлого года сообщалось, что проектно-изыскательскими работами по демонтажу моста займется местное ООО «Новый град». Контракт с компанией заключил Главтатдортранс. Его начальная цена составляла 12,6 млн рублей. В итоге он подешевел почти на 10%, до 11,5 млн рублей.

«В Татарстане в аварийном состоянии находится порядка 400 мостов»



В августе 2023 года заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Татарстана Артем Чукин рассказывал, что в прошлом году в республике отремонтировали 33 аварийных моста. В этом году восстановят 44 искусственных сооружения, 31 мост введут в эксплуатацию.

— На сегодняшний момент шесть искусственных сооружений уже работают. Всего в республике в аварийном состоянии находится порядка 400 мостов. В этом году из аварийного состояния в нормативное нам удастся перевести 60 мостов. Ремонт будет профинансирован по нацпроекту, — говорил Артем Чукин.



Мост через реку Хрустальную на автомобильной дороге Нижние Вязовые — Станция Албаба. realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Представитель Миндортранса Татарстана обратил внимание, что в Зеленодольском районе республики этим летом завершена реконструкция двух мостов — через реку Хрустальную на трассе Нижние Вязовые — Станция Албаба и через реку Булатку на дороге Тюрлема — Нурлаты — Бурундуки. Ремонт первого объекта обошелся в 45 млн рублей, второго — в 83 млн рублей.



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Максим Кокунин