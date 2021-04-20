Саляхутдинов Игорь Игоревич

Общая информация

Родился 7 октября 1987 года в поселке Васильево Зеленодольского района ТАССР.

Образование

2011 г. — окончил Казанский государственный энергетический университет (специальность «инженер»).

2015 г. — окончил Казанский (Приволжский) федеральный университет (специальность «юрист»).

Трудовая деятельность

2008 — 2010 гг. — менеджер по продажам в ООО «Ламинат Паркевич».

2010 — 2011 гг. — торговый представитель ООО «Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия» (Казань).

2011 — 2014 гг. — менеджер по продажам в ООО «Ньюмет» (Казань).

2014 — 2016 гг. — ведущий, главный специалист отдела муниципальных правовых актов и антикоррупционной экспертизы Нормативно-правового управления аппарата Казанской городской Думы.

2016 — 2020 гг. — главный специалист юридического отдела, заместитель председателя Комитета внешнего благоустройства исполкома Казани — начальник отдела общественных пространств.

2020 — 2021 гг. — первый заместитель директора МУП «Дорожное ремонтно-эксплуатационное управление Кировского района Казани».

С 19 апреля 2021 года — председатель Комитета внешнего благоустройства исполкома г.Казани



Награды и звания

Награжден памятной медалью «XVI чемпионат мира по водным видам спорта 2015 года в г.Казани» (2015 г.) и Благодарностью Мэра города Казани (2018 г.).

Имеет классный чин «муниципальный советник 3 класса».





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