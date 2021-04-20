Саляхутдинов Игорь Игоревич
Общая информация
Родился 7 октября 1987 года в поселке Васильево Зеленодольского района ТАССР.
Образование
2011 г. — окончил Казанский государственный энергетический университет (специальность «инженер»).
2015 г. — окончил Казанский (Приволжский) федеральный университет (специальность «юрист»).
Трудовая деятельность
2008 — 2010 гг. — менеджер по продажам в ООО «Ламинат Паркевич».
2010 — 2011 гг. — торговый представитель ООО «Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия» (Казань).
2011 — 2014 гг. — менеджер по продажам в ООО «Ньюмет» (Казань).
2014 — 2016 гг. — ведущий, главный специалист отдела муниципальных правовых актов и антикоррупционной экспертизы Нормативно-правового управления аппарата Казанской городской Думы.
2016 — 2020 гг. — главный специалист юридического отдела, заместитель председателя Комитета внешнего благоустройства исполкома Казани — начальник отдела общественных пространств.
2020 — 2021 гг. — первый заместитель директора МУП «Дорожное ремонтно-эксплуатационное управление Кировского района Казани».
С 19 апреля 2021 года — председатель Комитета внешнего благоустройства исполкома г.Казани
Награды и звания
Награжден памятной медалью «XVI чемпионат мира по водным видам спорта 2015 года в г.Казани» (2015 г.) и Благодарностью Мэра города Казани (2018 г.).
Имеет классный чин «муниципальный советник 3 класса».
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420111, улица Театральная, дом 13, каб.205
- Телефон: (843) 294-83-83
- Email: Igor.Salyahutdinov@tatar.ru
- Сайт: kzn.ru
Дата последнего обновления: 20.04.2021