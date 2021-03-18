Что связывает татарскую музыку от Renaissanse, живопись и Нацмузей

Камерный оркестр представил новый альбом «Моя Казань. Мой Татарстан»

Фото: Ринат Назметдинов

В Национальном музее Татарстана прошла презентация нового альбома камерного оркестра Renaissanse «Моя Казань. Мой Татарстан». Все восемь композиций альбома уже можно найти на интернет-площадках. Сама презентация диска была необычной: во-первых, прошла в стенах Национального музея РТ, во-вторых, для каждой композиции была написана отдельная картина. Подобные выставки-концерты оркестр проводит с 2008 года благодаря не только творческому, но и семейному союзу — руководителей музыкального коллектива Лидии и Анастасии Илюшкиных и их сестры-художницы Полины Илюшкиной. Подробнее — в репортаже «Реального времени».

Возвращенная Хайтарма

Первое, что увидели гости, конечно же, полотна, с изображениями разных уголков Казани, Кремля, Свияжска, Раифского монастыря. Отдельного внимания заслуживает пейзаж «Ласточкино гнездо» — на экспозиции он появился неслучайно, он навеян крымско-татарским танцем Хайтарма (Возвращение). Renaissanse часто его исполняет на сольных концертах.



Интересно, что Хайтарма, корни которой ведут к суфийскому танцу дервишей, был вновь обретен в 1903 году, когда его впервые исполнил композитор Александр Спендиаров. До этого партитура считалась утерянной. Звучащий ярко и сочно, он сочетает в себе не только восточные мотивы, в нем слышна и еврейская мелодика и вольность молдавской песни. Лидия Илюшкина уверена, что язык музыки перевода не требует, она и без того затрагивает сердца людей. А мощная энергетика крымского танца, по ее словам, идет от сильных эмоций девушек, которые его исполняют.

Украшением альбома стало решение ввести арфу в некоторых композициях

Запутавшиеся китайцы

Украшением альбома стало решение ввести арфу в некоторых композициях. Она прозвучала и в крымском танце, и в татарской лирической песне «Зулейха», и в чудесном романсе Рустема Яхина «Забыть невозможно». Где-то заменяя голос, где-то дополняя струнные, арфа, достаточно редкий «гость» в оркестре, звучала в руках Лидии Илюшкиной, которой на это время пришлось отложить скрипку. Известно, что татарская музыка пишется на основе пентатонике, как японская и китайская, например. Звучащая в татарских песнях арфа несколько сбивает иностранных слушателей, когда те слушают оркестр у себя на родине. Так, Лидия Илюшкина рассказала, что играя на фестивале, посвященном творчеству Ханса Кристиана Андерсена в Китая, ей доводилось услышать недоуменные и осторожные вопросы: «Скажите, а эта музыка китайская или татарская». Кстати, руководителю оркестра довелось освоить и китайскую двухструнную скрипку эрху, подаренную там, так что мелодии Поднебесной звучат максимально приближенно к оригиналу.

— Мы давно хотели записать эти песни отдельным альбомом. Они часто исполняются на наших концертах, но такая возможность у нас появилось только сейчас. Альбом мы дорабатывали во время карантина. До этого у нас уже выходили тематические диски — «Времена года» Антонио Вивальди, аргентинское танго Астора Пьяццоллы, «музыка на воде» Генделя, звучавшая во время королевских водных прогулок, и кантаты Баха. Теперь мы с гордостью представляем диск о Татарстане, — рассказала «Реальному времени» Лидия Илюшкина.

Подобные выставки-концерты оркестр проводит с 2008 года

Прогулка с Альфией

Перед презентацией музыканты представили клип, снятый на композицию «Татарский танец». В нем принял участие педагог скрипачек, профессор Казанской консерватории Марат Ахметов. Правда, на саму презентацию он не пришел, но о нем заочно было сказано много добрых слов. Так же, как и об еще одном знаковом для Татарстана педагоге и композиторе, казанце немецкого происхождения Рудольфе Бренинге. Лидия Илюшкина принесла на концерт партитуру его композиции «На окраине Казани». Рудольф Бренинг написал ее в марте 1975 года, предварив на партитуре надписью-зарисовкой о тихом летнем вечере, голосе женщины по имени Альфия, зовущей автора строк на прогулку по Старо-Татарской слободе.

Открывая небольшой концерт, и.о. гендиректора Национального музея Татарстана Алиса Вяткина рассказала, что девушки очень долго шли к осуществлению своей задумки:

— С камерным оркестром нас связывает давняя, 18-летняя дружба, и я рада, что девушки выбрали для презентации именно наш музей. Именно в этих стенах музыка Татарстана прозвучит очень гармонично.

Летом этого года диски «Моя Казань. Мой Татарстан» отправятся в Москву, Санкт-Петербург и Германию

«С мольбертом по земному шару»

Действительно, камерный оркестр требует соответствующего зала, хотя и в БКЗ он смотрите тоже на уровне. Тем более, что костюмы девушек из Renaissanse всегда отличаются оригинальностью и вкусом — как раз сейчас идет очередная смена образов, но широкая публика сможет полюбоваться на них несколько похоже. Собственно так же, как и на полную версию серии картин о Татарстане из цикла «С мольбертом по земному шару» Полины Илюшкиной. Как рассказала сама художница, сейчас полотна «гастролируют» по России и даже зарубежью:

— В Ленинградской области сейчас находятся более 40 работ, в том числе о Татарстане. Там же полотна, написанные в Иране, Турции, Вьетнама. Вся татарстанская серия в Казани ещё не выставлялась, но отдельные работы экспонировались на персональных выставках в Казани. Очень надеюсь, что мне удастся представить ее этим летом. Сейчас я уже начала новый проект — «Монастыри». Уже написан Соловецкий монастырь — этот пейзаж мне особенно близок, я побывала в Раифе, в свияжском Успенском монастыре писала убранство собора с росписью фресками XVI века, в Макарьевском монастыре. Это будут монументальные жанровые картины, для чего я пока ищу заказчика этой серии. Согласитесь, держать картину в мастерской неразумно. Она должна радовать зрителя, а не пылиться где-то.

Летом этого года диски «Моя Казань. Мой Татарстан» отправятся в Москву, Санкт-Петербург и Германию. Пока же Renaissanse можно каждый месяц слушать на абонементных концертах в кирхе, где исполнение струнных инструментов сопровождает орган.

1 / 19 Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов