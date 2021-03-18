Что связывает татарскую музыку от Renaissanse, живопись и Нацмузей
Камерный оркестр представил новый альбом «Моя Казань. Мой Татарстан»
В Национальном музее Татарстана прошла презентация нового альбома камерного оркестра Renaissanse «Моя Казань. Мой Татарстан». Все восемь композиций альбома уже можно найти на интернет-площадках. Сама презентация диска была необычной: во-первых, прошла в стенах Национального музея РТ, во-вторых, для каждой композиции была написана отдельная картина. Подобные выставки-концерты оркестр проводит с 2008 года благодаря не только творческому, но и семейному союзу — руководителей музыкального коллектива Лидии и Анастасии Илюшкиных и их сестры-художницы Полины Илюшкиной. Подробнее — в репортаже «Реального времени».
Возвращенная Хайтарма
Первое, что увидели гости, конечно же, полотна, с изображениями разных уголков Казани, Кремля, Свияжска, Раифского монастыря. Отдельного внимания заслуживает пейзаж «Ласточкино гнездо» — на экспозиции он появился неслучайно, он навеян крымско-татарским танцем Хайтарма (Возвращение). Renaissanse часто его исполняет на сольных концертах.
Интересно, что Хайтарма, корни которой ведут к суфийскому танцу дервишей, был вновь обретен в 1903 году, когда его впервые исполнил композитор Александр Спендиаров. До этого партитура считалась утерянной. Звучащий ярко и сочно, он сочетает в себе не только восточные мотивы, в нем слышна и еврейская мелодика и вольность молдавской песни. Лидия Илюшкина уверена, что язык музыки перевода не требует, она и без того затрагивает сердца людей. А мощная энергетика крымского танца, по ее словам, идет от сильных эмоций девушек, которые его исполняют.
Запутавшиеся китайцы
Украшением альбома стало решение ввести арфу в некоторых композициях. Она прозвучала и в крымском танце, и в татарской лирической песне «Зулейха», и в чудесном романсе Рустема Яхина «Забыть невозможно». Где-то заменяя голос, где-то дополняя струнные, арфа, достаточно редкий «гость» в оркестре, звучала в руках Лидии Илюшкиной, которой на это время пришлось отложить скрипку. Известно, что татарская музыка пишется на основе пентатонике, как японская и китайская, например. Звучащая в татарских песнях арфа несколько сбивает иностранных слушателей, когда те слушают оркестр у себя на родине. Так, Лидия Илюшкина рассказала, что играя на фестивале, посвященном творчеству Ханса Кристиана Андерсена в Китая, ей доводилось услышать недоуменные и осторожные вопросы: «Скажите, а эта музыка китайская или татарская». Кстати, руководителю оркестра довелось освоить и китайскую двухструнную скрипку эрху, подаренную там, так что мелодии Поднебесной звучат максимально приближенно к оригиналу.
— Мы давно хотели записать эти песни отдельным альбомом. Они часто исполняются на наших концертах, но такая возможность у нас появилось только сейчас. Альбом мы дорабатывали во время карантина. До этого у нас уже выходили тематические диски — «Времена года» Антонио Вивальди, аргентинское танго Астора Пьяццоллы, «музыка на воде» Генделя, звучавшая во время королевских водных прогулок, и кантаты Баха. Теперь мы с гордостью представляем диск о Татарстане, — рассказала «Реальному времени» Лидия Илюшкина.
Прогулка с Альфией
Перед презентацией музыканты представили клип, снятый на композицию «Татарский танец». В нем принял участие педагог скрипачек, профессор Казанской консерватории Марат Ахметов. Правда, на саму презентацию он не пришел, но о нем заочно было сказано много добрых слов. Так же, как и об еще одном знаковом для Татарстана педагоге и композиторе, казанце немецкого происхождения Рудольфе Бренинге. Лидия Илюшкина принесла на концерт партитуру его композиции «На окраине Казани». Рудольф Бренинг написал ее в марте 1975 года, предварив на партитуре надписью-зарисовкой о тихом летнем вечере, голосе женщины по имени Альфия, зовущей автора строк на прогулку по Старо-Татарской слободе.
Открывая небольшой концерт, и.о. гендиректора Национального музея Татарстана Алиса Вяткина рассказала, что девушки очень долго шли к осуществлению своей задумки:
— С камерным оркестром нас связывает давняя, 18-летняя дружба, и я рада, что девушки выбрали для презентации именно наш музей. Именно в этих стенах музыка Татарстана прозвучит очень гармонично.
«С мольбертом по земному шару»
Действительно, камерный оркестр требует соответствующего зала, хотя и в БКЗ он смотрите тоже на уровне. Тем более, что костюмы девушек из Renaissanse всегда отличаются оригинальностью и вкусом — как раз сейчас идет очередная смена образов, но широкая публика сможет полюбоваться на них несколько похоже. Собственно так же, как и на полную версию серии картин о Татарстане из цикла «С мольбертом по земному шару» Полины Илюшкиной. Как рассказала сама художница, сейчас полотна «гастролируют» по России и даже зарубежью:
— В Ленинградской области сейчас находятся более 40 работ, в том числе о Татарстане. Там же полотна, написанные в Иране, Турции, Вьетнама. Вся татарстанская серия в Казани ещё не выставлялась, но отдельные работы экспонировались на персональных выставках в Казани. Очень надеюсь, что мне удастся представить ее этим летом. Сейчас я уже начала новый проект — «Монастыри». Уже написан Соловецкий монастырь — этот пейзаж мне особенно близок, я побывала в Раифе, в свияжском Успенском монастыре писала убранство собора с росписью фресками XVI века, в Макарьевском монастыре. Это будут монументальные жанровые картины, для чего я пока ищу заказчика этой серии. Согласитесь, держать картину в мастерской неразумно. Она должна радовать зрителя, а не пылиться где-то.
Летом этого года диски «Моя Казань. Мой Татарстан» отправятся в Москву, Санкт-Петербург и Германию. Пока же Renaissanse можно каждый месяц слушать на абонементных концертах в кирхе, где исполнение струнных инструментов сопровождает орган.
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