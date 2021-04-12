Гагарин в Казани и древние календари египтян: в Национальном музее РТ открылась «космическая» выставка

Фото: предоставлено пресс-службой Национального музея РТ

12 апреля в Национальном музее Татарстана открылась «космическая» выставка «На пороге Вселенной». За 60 лет с момента первого полета человека в космос собралось немало памятных свидетельств того события. В частности, предметы обожания коллекционеров — образцы нумизматики, плакаты, фотооткрытки и почтовые карточки, значки и марки. Они и представлены в экспозиции.

Особый интерес представляют фотографии, сделанные во время визита Юрия Гагарина в Казань в 1967 году. Однако интерес человечества к космосу появился уже в древности, и обойти раритетные экспонаты Национальный музей РТ просто не смог. Посетители выставки смогут увидеть фрагмент древнеегипетского календаря, арабские рукописные и печатные труды VIII—XIX веков, астрономический глобус XIX века и т.д.

Фото: предоставлено пресс-службой Национального музея РТ

— Мне мама рассказывала, что в Казани в этот день (12 апреля, — прим. ред.) творилась просто удивительная атмосфера радости и счастья. Люди выходили на улицу, плакали, радовались этому событию. Оно может быть сравнимо только с 9 мая 1945 года, такая атмосфера творилась в Казани, — рассказала и. о. генерального директора Национального музея Татарстана Алиса Вяткина.

Фото: Ринат Назметдинов

Анна Тарлекцкая