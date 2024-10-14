Вяткина Алиса Львовна
Общая информация
Родилась 29 декабря 1971 г. в г. Казань.
Образование:
— 2004 г. — Казанский государственный технический университет им. А. Н. Туполева по специальности «Менеджмент организации».
Трудовая деятельность:
— 2012 — 2015 гг. — арт-директор ООО «Культурно-развлекательный комплекс Ривьера».
— 2016 — 2017 гг. — заместитель исполнительного директора, исполнительный директор благотворительного фонда развития и поддержки Ансамбля имени Игоря Моисеева.
— 2020 — 2022 гг. — первый заместитель генерального директора, исполняющий обязанности генерального директора ГБУК «Национальный музей Республики Татарстан».
— Смарта 2022 г. — генеральный директор ГБУК «Национальный музей Республики Татарстан».
Награды и звания:
Награждена почетной грамотой исполнительного комитета г. Казань (2021 г.), благодарственным письмом министерства труда, занятости и социальной защиты РТ (2022 г.), благодарностью министра культуры и духовного развития Республики Саха (Якутия) (2021 г.), благодарственным письмом директора ГБУ «Государственный архив» (2021 г.), благодарственным письмом прокуратуры РТ (2021 г.), благодарственным письмом руководителя управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по РТ (2021 г.), благодарственным письмом Комитета по развитию туризма РТ (2021 г.).
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420111, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Кремлевская, д.2
- Телефон: (843) 292-71-62
- Email: tatmuseum@tatmuseum.ru
- Сайт: https://tatmuseum.ru/
Дата последнего обновления: 14.10.2024