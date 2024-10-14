Список персон

Вяткина Алиса Львовна

Культура

Общая информация

Родилась 29 декабря 1971 г. в г. Казань.

Образование:

— 2004 г. — Казанский государственный технический университет им. А. Н. Туполева по специальности «Менеджмент организации».

Трудовая деятельность:

— 2012 — 2015 гг. — арт-директор ООО «Культурно-развлекательный комплекс Ривьера».
— 2016 — 2017 гг. — заместитель исполнительного директора, исполнительный директор благотворительного фонда развития и поддержки Ансамбля имени Игоря Моисеева.
— 2020 — 2022 гг. — первый заместитель генерального директора, исполняющий обязанности генерального директора ГБУК «Национальный музей Республики Татарстан».
— Смарта 2022 г. — генеральный директор ГБУК «Национальный музей Республики Татарстан».

Награды и звания:

Награждена почетной грамотой исполнительного комитета г. Казань (2021 г.), благодарственным письмом министерства труда, занятости и социальной защиты РТ (2022 г.), благодарностью министра культуры и духовного развития Республики Саха (Якутия) (2021 г.), благодарственным письмом директора ГБУ «Государственный архив» (2021 г.), благодарственным письмом прокуратуры РТ (2021 г.), благодарственным письмом руководителя управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по РТ (2021 г.), благодарственным письмом Комитета по развитию туризма РТ (2021 г.).

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420111, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Кремлевская, д.2
  • Телефон: (843) 292-71-62
  • Email: tatmuseum@tatmuseum.ru
  • Сайт: https://tatmuseum.ru/

Дата последнего обновления: 14.10.2024


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