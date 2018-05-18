Купольные дома можно будет печатать на 3D-принтерах, но «наносоставы» не помогут

«Строительство #реальноговремени»: конкурентные преимущества для рынка жилья будущего формируются сейчас

Фото: Олег Тихонов

17 мая в Казани состоялась бизнес-конференция «Строительство #реальноговремени», посвященная технологиям, которые позволят девелоперам повысить свою конкурентоспособность на рынке. Открыла мероприятие панельная дискуссия «Что строить, чтобы покупали», где эксперты обсудили как энергоэффективность влияет на рынок недвижимости.

Бизнес-конференция с оттенком научно-практического семинара

— Сейчас рынок жилья выходит на такой уровень, когда при выборе квартиры первостепенным фактором становится уже не цена, а иные критерии: качество придомовой территории, инфраструктура, наличие парковочных мест, и, конечно же, энергоэффективность. Покупая квартиру, человек хочет знать, какая у него будет коммуналка и сколько он сэкономит на дальнейших платежах, — такими словами задал тон беседы модератор панельной дискуссии Максим Полянский, заместитель директора «АК БАРС Недвижимость» по продажам первичной недвижимости.

Дальнейшее обсуждение энергоэффективности и ее влияния на рыночные качества жилья постоянно варьировалось от формата научно-практической конференции к формату бизнес форума. Это отличало «Строительство #реальноговремени» от многих деловых мероприятий. В определенной степени, участникам конференции повезло, потому что спикерами были эксперты, глубоко знающие технологии строительства и законодательство, регулирующее отрасль. Вместе с этим все выступающие являлись практикующими предпринимателями, которые привыкли проверять свои знания экономикой.

Исчерпывающую характеристику ближайших перспектив государственного регулирования энергоэффективности многоквартирных домов представил Станислав Щеглов, отвечающий за данное направление в «Корпорации ТехноНИКОЛЬ».

— 1 июля этого года вступает в силу первый этап приказа Минстроя №1550/пр о требованиях к энергоэффективности. В этом году 1 июля все вновь строящиеся здания, не прошедшие экспертизу, должны показывать 20% повышение энергоэффективности. В 2023 году указано повышение еще на 20%. К 2028 году суммарно 50%, — указал эксперт.

Однако расчеты показали, что, даже если конструкция идеальна, добиться снижения энергопотребления в расчете на квадратный метр, в соответствии с требованиями приказа №1550/пр, крайне проблематично. В поисках выхода из ситуации, Щеглов проанализировал три варианта технической реализации требований: за счет утепления стен, кровли, откосов и окон; за счет смены окон; и за счет установки стеновых рекуператоров, которые позволят возвращать тепло в дом. Каждый из этих вариантов по отдельности влечет значительные издержки, которые удорожают стоимость жилья. Но если применять все три варианта небольшими шагами и в комплексе, то выйти на показатели, требуемые законодательством, вполне реально. Сам Щеглов сравнил это с принципом работы эквалайзера на звуковом устройстве.

Поскольку требования к энергоэффективности с каждым годом становятся все строже, отрасль ждет модернизация технологий — считает Рустам Маннанов



Как берегут энергию и из чего строят дома в Татарстане

На существующие энергосберегающие технологии при строительстве многоквартирных домов в Татарстане обратил внимание начальник отдела развития жилищного строительства Министерства строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Рустам Маннанов:

— Даже жилью стандартного класса, которое у нас реализуется через инвестиционною программу некоммерческой организации «Государственный жилищный фонд при президенте Республики Татарстан», присваивается достаточно высокий класс энергоэффективности — B. Используются такие технологии, как монтаж индивидуальных тепловых пунктов с автоматическими датчиками температурного регулирования, горизонтальной разводки систем отопления с установкой терморегуляторов на радиаторах отопления, что позволяет регулировать температуру в отдельно взятом помещении, монтаж светодиодных светильников в местах общего пользования с автоматическими датчиками движения и звука, устанавливается система удаленного автоматического считывания данных, позволяющих управляющим компаниям удаленно снимать/считывать показания счетчиков. Это все уже применяется. Я уже не говорю о таких простых вещах, как применение эффективных строительных энергоэффективных материалов — теплоизоляционных, многокамерных окон и других.

Официальный рейтинг материалов, которые применяют застройщики Татарстана при строительстве многоквартирных домов, обнародовал представитель Минстроя РТ Рустам Маннанов. По его данным, за 2016 год на первом месте — строительство кирпичных домов. На втором месте — строительство панельных домов. Наиболее развито крупнопанельное домостроение в трех крупнейших городах республики — Казани, Набережных Челнах и Нижнекамске. И только после кирпичных и панельных домов следуют блочные и монолитные типы. Статистика по домам, строящимся в данный момент, свидетельствует о том, что преобладают блочный и кирпичный типы. Поскольку требования к энергоэффективности с каждым годом становятся все строже, отрасль ждет модернизация технологий, — считает Маннанов.

Анатолий Баталин (на фото — слева) призвал учитывать, кроме энергоэффективности жилья, и другие факторы, влияющие на выбор покупателя



Энергосбережение не гарантирует успех застройщика на рынке

Коммерческий директор застройщика ГК «Садовое кольцо» Анатолий Баталин призвал учитывать, кроме энергоэффективности жилья, и другие факторы, влияющие на выбор:

— Мы должны понимать, что есть несколько критериев, на которые смотрит покупатель, делая свой выбор. На первой позиции место, потом цена, потом инфраструктура, и только потом характеристики жилого комплекса. Технологии энергосбережения, о которых мы говорим сегодня, относятся к характеристикам жилого комплекса. Если мы уберем в сторону такие факторы, как место и цена, оставив только характеристики жилого комплекса, следует отметить, что успех любой девелоперской компании заключается в комплексном подходе к строительству. Невозможно сказать, что если энергосберегающие технологии будут реализованы во всех стенах и перекрытиях, то проект будет успешным. Нужно внимательно относиться ко всему комплексу строительных характеристик и эксплуатационных характеристик.

«Люди платят за отопление электричеством по 20 тыс. в месяц»

Все спикеры, так или иначе, говорили о том, что в нашем обществе не хватает культуры планирования расходов по эксплуатации жилья. Люди покупают предел своих мечтаний — квартиру, и не всегда видят возможности сэкономить за счет энергосберегающих мероприятий. Тем более не готовы платить за это. Еще труднее обстоит с этим делом в частном строительстве, о чем рассказал генеральный директор и совладелец портала о строительстве и загородной жизни forumhouse.ru Алексей Кутейников:

— Когда в загородном доме у человека нет газа, и дом топится электричеством, проблема энергоэффетикности становится очень острой. Люди платят за отопление электричеством своих 100-150-метровых домов по 20 тыс. в месяц. С «Корпорацией ТехноНИКОЛЬ» мы активно развиваем для частного строительства технологию утепленной шведской плиты. Это фундамент, который позволяет делать отопление более энергоэффективным. Зданий из кирпича тоже становится все меньше, зато популярны технологии каркасного домостроения. И мы говорим не про дешевые каркасно-щитовые дома, а про более продвинутые финские, шведские и канадские технологии каркасного домостроения, у которых очень высокие требования по энергоэффективности. Пока это достаточно дорогое удовольствие, но наша задача в том, чтобы доносить до частника идею: стоимость дома — это не только стоимость его возведения, но и стоимость его эксплуатации, — рассказал эксперт.

Настоящим бедствием для своих владельцев стали большие дома, построенные в 90-е и начале нулевых годов, безо всяких стандартов энергосбережения. Такие дома дорого обходятся, и для них сложно найти покупателя. По сути, это отрицательная реклама всему, о чем говорили на дискуссии.

Купольные дома можно будет печатать на 3D-принтерах, но «наносоставы» не помогут

Общаясь с участниками конференции, приглашенные эксперты коснулись технологий будущего или того, что пытаются выдавать за них.

Так, несмотря на необычную форму, полусферные или купольные дома обладают отличными энергосберегающими характеристиками. И если для рядового покупателя жилья, который привык, что дом это четыре стены, такие варианты пока неприемлемы, то они отлично подходят для коммерческой недвижимости: гостиниц и т. д. Существует потенциал создания таких домов на 3D-принтерах.

С другой стороны, пропагандируемые многими наносоставы, которые сберегают тепло при нанесении на стену здания, эксперты воспринимают скептически.

— Эта технология пришла из области высокотемпературных технологий, где температура эксплуатации существенно выше, чем в строительстве. Там отсекается радиационная составляющая, излучение. В стройке же потеря от излучения не очень существенна. Мы защищаемся от того, доля чего слишком мала, — резюмировал позицию экспертов Станислав Щеглов.

Если в Европе изощренные технологии энергосбережения имеют перспективу, так как уже обеспечен базовый уровень, в российских условиях надо начинать с самого основного.

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