"Строительство #реальноговремени" - конференция о технологиях в строительстве: от застройки до продажи

Интернет-газета «Реальное время» приглашает Вас принять участие в конференции «Строительство #реальноговремени» которая пройдет в Казани 25 апреля 2018 года.

На одной площадке мы объединим профессионалов в сфере строительства. Вместе с экспертами обсудим какие передовые технологии позволят девелоперам повысить свою конкурентоспособность на рынке, а также ответим на главный вопрос проекта: какие рычаги воздействия обеспечат постоянный приток клиентов в условиях высококонкурентного рынка.



Темы конференции:



Как изменилась покупательская способность и реальные доходы населения икакое влияние это оказало на рынок недвижимости?

Необходимость применения современных технологий для повышенияконкурентоспособности объектов.

Как правильно оценить экономику проекта? Какие рычаги есть у девелопера, чтобы обеспечить рост выручки?

Эргономика в жилой недвижимости: миф или реальность?

Технологии и материалы: из чего можно построить качественное жилье?









Мероприятие будет полезно:

собственникам и руководителям строительных компаний и девелоперам,

специалистам профильных отраслей связанных со строительством,

коммерческим и pr-директорам компаний, занимающихся строительством и продажей жилой недвижимости.

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