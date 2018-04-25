"Строительство #реальноговремени" - конференция о технологиях в строительстве: от застройки до продажи

Интернет-газета «Реальное время» приглашает Вас принять участие в конференции «Строительство #реальноговремени» которая пройдет в Казани 25 апреля 2018 года.На одной площадке мы объединим профессионалов в сфере строительства. Вместе с экспертами обсудим какие передовые технологии позволят девелоперам повысить свою конкурентоспособность на рынке, а также ответим на главный вопрос проекта: какие рычаги воздействия обеспечат постоянный приток клиентов в условиях высококонкурентного рынка.
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тел.: +7 (843) 222-90-72
e-mail: pr@realnoevremya.ru
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«Реальное время» ― интернет-газета деловых новостей и отраслевой аналитики, актуальной информации о развитии экономики и технологий в Татарстане, России и мире.
Ежедневно редакция «Реального времени» готовит материалы и интервью с лидерами различных отраслей и рынков на самые актуальные темы.Благодаря работе аналитического отдела газета публикует собственные рейтинги, рэнкинги, индексы, а также подробные аналитические исследования, формирующие максимально полную картину рынка для читателя.