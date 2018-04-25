25 апр. 2018

"Строительство #реальноговремени" - конференция о технологиях в строительстве: от застройки до продажи

Интернет-газета «Реальное время» приглашает Вас принять участие в конференции «Строительство #реальноговремени» которая пройдет в Казани 25 апреля 2018 года.

На одной площадке мы объединим профессионалов в сфере строительства. Вместе с экспертами обсудим какие передовые технологии позволят девелоперам повысить свою конкурентоспособность на рынке, а также ответим на главный вопрос проекта: какие рычаги воздействия обеспечат постоянный приток клиентов в условиях высококонкурентного рынка.


Темы конференции:

  • Как изменилась покупательская способность и реальные доходы населения икакое влияние это оказало на рынок недвижимости?
  • Необходимость применения современных технологий для повышенияконкурентоспособности объектов.
  • Как правильно оценить экономику проекта? Какие рычаги есть у девелопера, чтобы обеспечить рост выручки?
  • Эргономика в жилой недвижимости: миф или реальность?
  • Технологии и материалы: из чего можно построить качественное жилье?



Мероприятие будет полезно:

  • собственникам и руководителям строительных компаний и девелоперам,
  • специалистам профильных отраслей связанных со строительством,
  • коммерческим и pr-директорам компаний, занимающихся строительством и продажей жилой недвижимости.

Партнеры

Официальные партнеры:

Контакты

тел.: +7 (843) 222-90-72
e-mail: pr@realnoevremya.ru

Условия и регистрация по ссылке

Календарь

Все мероприятия