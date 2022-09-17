Галина Ахмерова: «Чувство гордости за себя и команду — основа любых положительных изменений»

Эксперт рынка труда — о способах повысить производительность компании в новых условиях

В условиях ограничения импортных поставок и разрывов логистических цепочек вести бизнес в России стало сложнее. Ответом на этот вызов и эффективным решением проблемы может стать повышение производительности труда. Как компании могут оптимизировать свои ресурсы в текущих условиях и при этом масштабировать производство, в авторской колонке для «Реального времени» рассуждает основатель фонда развития доступности современного образования «Дарвин», бывший топ-менеджер «БАРС Груп» и создатель мобильного приложения по профориентации подростков Round Галина Ахмерова.

Как компании пытаются повысить производительность

Сегодня перед руководителями компаний, а в особенности перед руководителями HR-подразделений, стоят очень непростые вызовы. С одной стороны, необходимо оптимизировать затраты и повышать производительность, а с другой — постараться максимально сохранить и удержать основной костяк компании, ее фундамент.



Если действовать в краткосрочной перспективе, то повысить производительность можно, увеличивая нагрузку на существующий персонал. Это движение к выгоранию и демотивации. Мне известны случаи, когда из-за постоянного перегруза с предприятий уходили целые команды инженеров и заменить их компетенции было или невозможно, или в разы дороже и дольше.

Оптимизация бизнес-процессов, цифровизация, внедрение умных и бережливых технологий — процесс очень небыстрый и на производительность влияет с отложенным эффектом. Большинство команд готовы идти по этому пути только в условиях экономического роста.

Важным и первостепенным фактором в повышении производительности, мне кажется, является именно работа с сотрудниками. И тут снова развилка: материальное и нематериальное стимулирование.



Фото: Максим Платонов/ realnoevremya.ru

Нематериальная мотивация и понимание миссии

Материальное стимулирование необходимо, поскольку классическую пирамиду Маслоу никто не отменял. Однако есть нюанс: важно достигнуть необходимого достойного уровня для удовлетворения базовых потребностей, но нужно понимать, что в долгосрочной перспективе этого будет недостаточно. Эффект от такой меры будет резким и ощутимым, а после станет незначительным.



Более важным фактором, на который мало кто обращает должное внимание, является нематериальная мотивация:

понимание и разделение миссии, целей и ценностей компании;

понимание своих потребителей;

понимание пользы, которую ты привносишь в товар или услугу своим трудом.

Чувство гордости за себя и свою команду — основа любых положительных изменений внутри компании, причем как для повышения эффективности процессов, так и для повышения качества производимых товаров и услуг (что первостепенно влияет на бизнес-показатели любого предприятия).

Конкурсы для семей, веселые старты, стенды с лучшими сотрудниками продолжают работать, но компании находятся в поиске современных решений, которые станут их конкурентным преимуществом на рынке.

Современные инструменты по удержанию сотрудников

Сейчас существует много интересных кейсов, когда внедряются элементы геймификации для повышения эффективности работы персонала. Компании активно запускают амбассадорские движения внутри команды в рамках тимбилдинга.

Фото: Максим Платонов/ realnoevremya.ru

Интересной тенденцией становится выстраивание множественных горизонтальных связей между сотрудниками. В этой сфере пандемия сыграла на руку и стимулировала развитие этого процесса. В тренде «мягкое вовлечение»: общие интересы, неформальное общение, и самое главное, стимулирование инициативы от сотрудников и творческой активности команды.

Бесплатные кофе и печеньки в офисе постепенно уходят в прошлое. Магазин «Лента», например, активно работает с детьми сотрудников: компания приглашает ребят на экскурсии, чтобы показать, чем занимаются их родители. Отклик положительный, родителям важно быть значимыми в глазах детей, знать, что ими гордятся. А как, если не на практике, увидеть и понять, чем мама или папа занимаются на работе?

Получив огромный опыт работы с молодежью, мы сейчас помогаем компаниям внедрять современные инструменты по удержанию сотрудников, создавая корпоративную соцсеть на базе платформы Round.



Галина Ахмерова