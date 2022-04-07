Андрей Карабьянц: «Быстрой замены российскому газу в Европе сейчас нет»

Газ за рубли, нефть за юани — эксперт о ситуации на мировом нефтегазовом рынке

Почему Саудовская Аравия выбрала Китай, страны ОПЕК не могут нарастить мощности, а у Европы нет альтернативы российскому газу. На эти и другие вопросы в очередной авторской колонке для «Реального времени» отвечает экономический обозреватель нефтегазового рынка АЭИ «Прайм» Андрей Карабьянц. Эксперт размышляет на тему, в чем выгода для России, продавай она золото Дубаю, а не Лондону, как укрепить рубль и сможет ли Германия преодолеть дизельный голод без нашего топлива.

«Китай стал основным потребителем нефти в мире»

Саудовская Аравия, как известно, одна из крупнейших в мире нефтедобывающих стран и крупнейший в мире экспортер нефти. Мы добываем больше, чем саудиты, но экспортируем значительно меньше. Изменяется ситуация с «нефтедолларом». То есть цена на нефть должна устанавливаться в долларах, торговаться должны тоже в долларах. Ближневосточные монархии, к примеру, Иран до свержения шаха, торговали нефтью исключительно в долларах, вот и появилось понятие «нефтедоллара». Американский доллар получил свое наполнение. Он был обеспечен той нефтью, которая добывалась на Ближнем Востоке. Ближневосточный нефтегазовый бассейн остается крупнейшим в мире, уникальным. Даже месторождения Западной Сибири с ним не сравнятся.

Но сегодня проявился китайский фактор. Китай бурно развивается. Несмотря на то, что Китай — крупная нефтедобывающая страна, они добывают около 200 миллионов тонн нефти в год, около 4 миллионов баррелей в сутки, Китай стал основным потребителем нефти в мире. Даже во время коронавируса, когда спрос на нефть по всему миру упала, Китай скупал нефть и, можно сказать, спас многие нефтедобывающие страны.

На сегодняшний день именно Китай — основной потребитель саудовской нефти. И это несмотря на удаленность китайского рынка. Саудиты создали целую систему нефтехранилищ, в том числе огромное нефтехранилище в Японии. Это своеобразный буфер, где нефть накапливается. Даже в случае неблагоприятной конъюнктуры на рынке, можно не останавливать добычу и накапливать нефть там. А когда конъюнктура меняется, можно поставлять нефть на тот или иной рынок. Китай стал для саудитов основным рынком сбыта, никакого другого рынка даже близко нет и быть не может.

Ближневосточные монархии, к примеру, Иран до свержения шаха, торговали нефтью исключительно в долларах, вот и появилось понятие «нефтедоллара». Фото: pixabay.com

В то же время Соединенные Штаты вообще перестали нуждаться в саудовской нефти. Они нарастили собственную добычу. Хотя если посмотреть по балансу, то США остается нетто-импортером нефти и нефтепродуктов. Но саудовская нефть им действительно не нужна. Рядом есть Канада, основной экспортер нефти на американский рынок, свыше 3 млн баррелей в сутки поставляли. И американцы потеряли интерес к Саудовской Аравии, и для саудитов американский рынок — уже не рынок, там у них продается мизер. А Китай, напротив, только наращивает покупку саудовской нефти. При том, что эта нефть обходится дороже, чем российская. Китай делает это ради диверсификации. Они никогда все яйца в одну корзину не кладут.

Китайский рынок огромен. Импорт нефти Китая больше, чем Россия добывает. Если мы всю свою нефть отдадим, мы все равно китайский рынок не закроем.

Стали продавать нефть в другие страны — в Японию начались поставки нефти с шанхайской биржи. Это, вообще, надо было посмотреть на реакцию американцев, там возмущений было! Это у нас тут никто не заметил, а я-то видел эти статьи в газетах. Единственное — американцы, конечно, не поставляют за юани, но другие страны поставляют. И вот сейчас Саудовская Аравия, понимая что Китай — это основной ее потребитель на ближайшие годы или даже десятилетия, решила перевести часть торговли в юани. В конце концов это потребность времени, чтобы избежать негативных последствий, которые могут создать в Вашингтоне. Могут создать и создадут, я даже не сомневаюсь в этом.

Локдаун в китайской силиконовой долине

Введен локдаун в Шеньчжене — а это китайская Кремниевая долина. Там есть город, расположенный рядом с Гонконгом, но пока частично это Шанхай, который представляет собой экономический, финансовый, промышленный и культурный центр Китая с населением свыше 24 млн человек. Здесь высокий уровень жизни, большое количество состоятельных и богатых людей. Также это биржевой центр, все основные биржи здесь, в том числе и шанхайская энергетическая, и шанхайская золотая биржи. Взял, выручил юани за нефть, переходишь через дорогу и покупаешь золото. Причем не просто какие-то расписки, а физическое золото. Хочешь — забирай, хочешь — оставь у нас на доверительное хранение. Нет проблем, как говорится, любой каприз за ваш юань.

И эта торговля золотом, кстати, очень влияет на арабов. Потому что один из крупнейших мировых центров по торговле золотом это Дубай. Мы в Лондон всегда продавали, а надо было в Дубай, потому что арабы сейчас на этом капитализируются. Саудиты на юани могут купить не только китайские потребительские товары, поэтому юани им нужны. А не нравится — можешь купить золото, можешь его увезти, можешь его оставить, как удобно. И у тебя его никто не конфискует.

Это биржевой центр, все основные биржи здесь, в том числе и шанхайская энергетическая, и шанхайская золотая биржи. Фото: utmagazine.ru

«Мощностями для увеличения добычи обладают только две страны»

Страны ОПЕК хотели повысить добычу нефти, увеличивать планировали каждый месяц, до сентября хотели нарастить темпы на 400 тысяч баррелей в сутки. Сейчас приняли решение увеличить до 432 тысяч баррелей. Увеличение небольшое, но открою вам секрет: никто не считает. А вот надо считать — сколько у них есть по квотам и сколько — на самом деле. В соответствии с соглашением ОПЕК+ у них есть квоты на добычу. По этому соглашению они решили сократить добычу, а с прошлого года приняли решение ее наращивать. Сначала на один объем, а потом решили каждый месяц на 400 тысяч баррелей в сутки.

Соглашение должно было закончится, по-моему, в апреле, но его продлевают до сентября. В сентябре оно заканчивается, потому что уже нет никаких ограничений на добычу. Вопрос только в том, что сейчас страны-участники ОПЕК+ добывают нефти меньше, чем положено в соответствии с их плановым показателем по увеличению добычи. Совокупно они отстают от той планки, что себе установили, примерно на один миллион баррелей. То есть они могут увеличивать-то насколько угодно, а смогут ли они обеспечить такое количество нефти? Смогут добыть? Это очень серьезная проблема, прежде всего, в африканских странах.

Конечно, информации много в разных источниках. Есть противоречия между Ираном и арабским миром, поэтому они предоставляют разные цифры. Но получается так, что в этом году пока свободными мощностями для увеличения добычи обладают только две страны — это Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты. У всех остальных уже близко к пределу. Это связано с тем, что резко сократилось инвестирование во время пандемии, локдаунов и падения спроса на нефть. Сейчас эти инвестиции вроде бы пошли, но опять-таки здесь инфляционный доллар. То, что раньше можно было купить за 100 долларов, приходится покупать за 120.

А сейчас еще проблема с Россией. Если Россия сократит предложение? Вернее, она уже сократила, но это искусственное сокращение из-за тех трудностей, которые нам создали.

Вопрос только в том, что сейчас страны-участники ОПЕК+ добывают нефти меньше, чем положено в соответствии с их плановым показателем по увеличению добычи. Фото: pixabay.com

«У Германии зависимость критическая»

По поводу расчетов за газ в рублях. Европа уже соглашается, деваться им некуда, нанесли удар вовремя. Что будет? Наверняка, будут платить рублями. Владимир Владимирович предложил им ясную схему: Есть уполномоченный «Газпромбанк», туда нужно прийти со своими евро, не надо покупать ничего, просто даете полномочие Газпромбанку, чтобы он за вас эти евро поменял на рубли в том количестве, которое вам нужно. Для того, чтобы вы этими рублями оплатили поставки Газпрома. Гениальная схема. Какой курс? А курс смотрите вон на московской бирже. Он пока выгодный, еще не упал до 10 рублей за доллар.

Кстати, интересно, что раньше колебания рубля были сильные, а сейчас минимальные, все выжидают. Как только будет первый сигнал, что начали покупать за рубли, я думаю, грохнется. Вот в чем дело. Предложили ясную схему — зависимость огромная. У Германии зависимость критическая, около половины всего газа, который они потребляли, был российским. Они вообще могли стать общеевропейским глобальным хабом, они к этому шли, создали Trading Hub Europe. То есть вся территория Германии, примерно, как в Китае, рассматривается как единый газовый хаб. Неважно откуда ты покупаешь газ, тебе его поставляют из Германии по единому установленному тарифу за транспортировку. И вот они к этому шли, создали эту систему. Потому что они бы получали доступ к 110 млрд кубов российского газа напрямую. В Германии больше 20% потребления всего газа в Европе.

Теперь у Европы проблемы, все-таки — это дизельные страны. Больше половины легковых автомобилей и light commercial vehicle — это маленькие грузовички типа «Газели», которые развозят товары по магазинчикам, — дизельные. Это у нас вроде дизеля много, производим больше 80 млн тонн дизеля стандарта Евро-5, а ездим на бензине. Россия — это страна, где все немного наоборот. А в Европе прежде всего идет потребление дизеля. И сельхозтехника, и тяжелая техника в промышленности, и бульдозеры, грейдеры, экскаваторы, а также генераторы в домах для отопления — все на дизеле. В Германии огромное потребление энергоносителей из России — прежде всего это газ, дизель. Почему несмотря на препоны он туда до сих пор поставляется? Потому что там дизельный голод настает. Дизеля уже не хватает, он исчезает.

Что касается газа, «Газпром» — монопольный поставщик трубопроводного газа. Я подчеркну это не СПГ, который «Новатэк» без проблем поставляет, его никто не ограничивает. А газовая труба только у «Газпрома». И тут по щелчку — либо рубли, либо ничего. И Европе дали возможность покупать за евро. Доллар мы не принимаем, у вас евро, у нас рубли, зачем нам доллар, чтобы торговать между собой? Доллар нам не нужен. Вот им дали возможность покупать у уполномоченного банка, не надо покупать напрямую на московской бирже. Хотя так было бы выгоднее для нас. Если бы перешли на торговлю за рубли, то во всех банках, во всех странах был бы необходим запас рублей, рубль стал бы, отчасти, резервной валютой. Спрос на рубли бы увеличился. Но пока от этого решили отказаться. Предложили эмитировать евро, обращаться к «Газпромбанку», который, по какой-то случайности не обложен санкциями и не отключен от системы SWIFT.

Газовая труба только у «Газпрома». Фото gazprom.ru

«Российский газ в Европе заменить абсолютно нечем»

Быстрой замены российскому газу в Европе сейчас нет. Писали про Норвегию, но норвежцы сказали, что могут покрыть потребности в 1 млрд, максимум — 1,5 млрд кубов газа. А поставки в 110-112 млрд кубов они не способны заменить.

Резко увеличился спрос на азотные удобрения. А в Норвегии находится один из крупнейших производителей удобрений в Европе — это компания Yara. Спрос на эти удобрения взлетел. То есть им выгоднее по максимуму загрузить свои мощности и продать продукт уже с добавленной стоимостью, чем поставлять просто сырье. Так что с этой стороны ничего им не обломится.

Говорят про Алжир — это тоже традиционный поставщик трубопроводного газа. 102 млрд кубов они выдали, но опять-таки и у них растет внутреннее потребление. В этой стране тоже образуется энергетический голод, им нужен газ для генерации электроэнергии и всего, что с этим связано. Плюс они тоже смотрят, поставлять по трубе или нет, потому что иногда выгоднее его реализовать в виде СПГ, у них есть мощности. И выгоднее продать этот СПГ в ту же Индию, нежели европейцам.

Так что российский газ в Европе заменить абсолютно нечем. Американцы тоже не заменят, там уже все на максимуме, вот в январе были поставки 4,4 млрд — рекорд. В феврале поставки опять упали, в марте вроде бы подросли, но не до рекордных значений.

По предварительным данным, которые я собрал на 1 апреля, 164 танкерные партии СПГ, американского газа поступило на европейский рынок в первом квартале года. Это по их данным я насчитал. И если учесть, что американские танкеры — это как наши стандартные «Ямал СПГ», то в среднем 143 тысячи кубов умножаем на 164 танкера, применяем коэффициент 0,45, и в итоге получаем то количество газа, которое получит Европа уже после регазификации. Это все, на что они способны. Конечно, они сказали, что увеличат на 15 млрд кубов. Но что такое 15 млрд кубов, если в только в ЕС 150-155 млрд кубов Россия поставляет. Вопрос решен, им деваться некуда.

Андрей Карабьянц