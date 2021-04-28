Тимур Шагивалеев: «В рублях наша экономика вроде бы росла. Но если в долларах...»

Гендиректор «Алабуги» — о проблеме подготовки кадров в Закамье, экономике ОЭЗ и работе с инвесторами.

Фото: Максим Платонов

Созданная для привлечения иностранных инвестиций ОЭЗ «Алабуга» семь лет назад стала больше ориентироваться на отечественного инвестора. Причины не только в санкциях, а в том, что иностранным компаниям стало сложнее работать на российском рынке, так как экономика страны сокращается в долларовом эквиваленте. Об этом рассказал на онлайн-конференции газеты «Реальное время» гендиректор АО «ОЭЗ ППТ «Алабуга» Тимур Шагивалеев. Новая стратегия потребовала и создания собственного образовательного центра «Алабуга-Политех», который должен закрыть кадровую проблему на 10 лет вперед. Сам проект особой экономической зоны уже окупился, считает ее управляющий: Россия вернула свои вложения в ОЭЗ через полученные федеральные налоги, Татарстан — благодаря созданию новой экономики. Сейчас в «Алабуге» решили локализовать микроэлектронную промышленность, по сути создав ее в России с нуля: на первом этапе в «Алабуге» будут создавать чипы для китайской компании Haier.



Выручка резидентов «Алабуги» — 87 млрд рублей

На вопросы читателей «Реального времени» на онлайн-конференции издания накануне ответил Тимур Шагивалеев, гендиректор АО «ОЭЗ ППТ «Алабуга». Спикер рассказал об открытии образовательного центра «Алабуга Политех» для подготовки кадров, востребованных резидентами. Объяснил, как сегодня строится сотрудничество с западными компаниями на фоне ужесточения санкций и каким образом будет развиваться проект ОЭЗ.



Сейчас, по словам Тимура Шагивалеева, совокупный объем выручки всех резидентов «Алабуги» сопоставим по оборотам с такими крупными татарстанскими компаниями, как «Казаньоргсинтез» и «Нижнекамскнефтехим». Выручка резидентов ОЭЗ ППТ «Алабуга» в 2020 году составила 87 млрд рублей. В управляющей компании ОЭЗ ожидают, что в 2021 году она составит уже 91 млрд рублей.



За 15 лет в Татарстане был создан один из крупнейших индустриальных кластеров России, считает Шагивалеев, поблагодаривший «отцов-основателей» ОЭЗ, ныне работающих в федеральном правительстве:

— Благодаря Мишустину «Алабуга» фактически стартовала, Марат Хуснуллин лично строил «Алабугу», приезжая к нам по воскресеньям. Ирек Файзуллин был главным проектировщиком «Алабуги».

До 2014 года Россия была участником глобальных финансовых рынков, часть денег Запада перехлестывалась нам. Мы продавали им нефть, газ, металл, в ответ получали много денег, которые удавалось направить на наше развитие

Почему изначально «Алабуга» старалась привлекать иностранцев

За все эти годы у «Алабуги» было два этапа развития. Первый — 2006—2014 годы — был связан преимущественно с привлечением иностранных инвестиций, а закончился по сути «после обострения международной обстановки». Второй этап — с 2014-го по настоящее время — держит в приоритете российскую промышленность.

— На первом этапе в ОЭЗ «Алабуга» стартовало много крупных иностранных проектов: «Форд-Соллерс», «Рокуэлл», «Кастамону» и т.д. Иностранцы выбирали сначала Россию, потом Татарстан, и, наконец, «Алабугу». Почему была фиксация на иностранных инвестициях? Ответ не такой простой, как кажется. До 2014 года Россия была участником глобальных финансовых рынков, часть денег Запада перехлестывалась нам. Мы продавали им нефть, газ, металл, в ответ получали много денег, которые удавалось направить на наше развитие, — объяснил на онлайн-конференции «Реального времени» Тимур Шагивалеев.

Непростой ответ, считает он, и на вопрос, почему у иностранцев есть большие деньги, а россияне вынуждены большей частью эти инвестиции привлекать? По его словам, огромное влияние на развитие западных компаний и экономик оказывает их денежно-кредитная политика, которая работает иначе, чем российская.

К примеру, если больницу надо построить в Елабуге, то в бюджете должны быть заложены средства на это, какие-либо источники: налоги или таможенные пошлины. На Западе, утверждает Шагивалеев, все работает иначе: если там нужно построить больницу, то государства эмитируют деньги на это в Центробанке, и ВВП предсказуемо растет.

— В результате у иностранных производителей всегда есть долгосрочный предсказуемый рынок, под который они выстраивают долгосрочные стратегии, вкладываются в НИОКР. Кроме того, у них появляются свободные средства, и они приходят в страну к нам и строят тут заводы. У них прорывные технологии и практики есть, постоянные рынки сбыта. Поэтому инвесторы в основном иностранные [были], — заявил Шагивалеев.

У иностранных производителей всегда есть долгосрочный предсказуемый рынок, под который они выстраивают долгосрочные стратегии, вкладываются в НИОКР. Кроме того, у них появляются свободные средства, и они приходят в страну к нам и строят тут заводы

«Инвесторы выбирают страны и проекты, которые будут расти»

Однако иностранные инвесторы после 2014 года стали перед проблемой: из-за введенных санкций в отношении России международные рейтинговые агентства дают сегодня 21% дисконтирования по всем российским проектам. Иностранцы рассматривают новый проект, а он оказывается на 20% хуже по маржинальности, «хотя цифры говорят о другом». Инвесторы также не могут привлекать деньги на фондовом рынке — без штрафов.

— Во-вторых, если взять нашу экономику… Инвесторы выбирают страны и проекты, которые будут расти, где будет спрос. В рублях наша экономика вроде бы росла в последние 10 лет, условно на 10%. Но если в долларах замерим наш ВВП — то в действительности российская экономика сократилась на 10% с 2 до 1,5 трлн долларов. Экономика фактически сократилась, — отметил Тимур Шагивалеев.

Иностранцев не радует прежде всего сужающийся российский рынок, хотя интерес к России они проявляют. И если в России не начнут ставить задачи по росту экономики на 15% в год — никакие иностранные инвесторы за нее это не сделают, уверен гендиректор «Алабуги»:

— Хотели бы иностранные компании работать в России? Да. Смотрят они на наш рынок? Да. Радует ли их наш рынок? Нет, рынка нашего им недостаточно. «Форд» сократил присутствие в России. Их прогнозы по продажам в России не подтвердились. Почему? Потому что экономика страны сокращалась все это время.

Хотели бы иностранные компании работать в России? Да. Смотрят они на наш рынок? Да. Радует ли их наш рынок? Нет, рынка нашего им недостаточно

«Получается, что мы можем купить? Лапти, что ли?»

Тимур Шагивалеев также скептически отнесся к тому «факту», что по паритету покупательской способности Россия развивается и ее экономика — чуть ли не седьмая экономика в мире. Сам «паритет покупательской способности» предполагает, что в стране за рубли мы можем купить наши товары дешевле, чем американцы у себя за доллары.

Однако, обратил внимание гендиректор «Алабуги», стоимость топлива при этом одинаковая, автотранспорта — одинаковая. Стоимость айфонов даже дороже, чем в США, а зарплата у нас в 7 раз меньше, чем в Америке.

— Получается, что мы можем купить? Лапти, что ли? — съязвил Тимур Шагивалеев. — Это циничная манипуляция, надо отказываться от теории «паритета покупательской способности». Второй этап развития «Алабуги», начавшийся в 2014 году, и заставил нас полностью переосмыслить стратегию команды ОЭЗ. Что делать, если иностранных инвестиций не будет? Ждать? Мы переосмыслили нашу стратегию. Основные проекты последних лет — российские. «Август», например, «Транснефть-Синтез», «Технониколь».

Для чего создали образовательный центр «Алабуга-Политех»

Конъюнктура в российской экономике сейчас непростая, рублевый ВВП России стагнирует, а долларовый — сокращается. Это добавляет сложностей и для российских резидентов ОЭЗ «Алабуга». А для новой стратегии самой ОЭЗ оказались нужны другие кадры, технологии, финансы. Поэтому проект образовательного центра «Алабуга-Политех» Тимур Шагивалеев считаем самым важным за последние годы. С его помощью ОЭЗ фактически «решила кадровую проблему на 10 лет вперед».



На предыдущей онлайн-конференции газеты «Реальное время» министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова рассказала о том, как будет решаться проблема кадрового города в Камской агломерации: «Высока потребность в кадрах, например, в Камской агломерации, где мы ощущаем нехватку рабочей силы в последние годы — в Набережных Челнах, Елабуге и Нижнекамске. Мы плотно работаем с местными властями. На «Алабуге» сегодня развиваются не просто точечные проекты, но и проекты, связывающие друг с другом бизнес и образовательные организации».

Сегодня команда ОЭЗ хочет готовить в центре людей, которые сами могут строить заводы, формировать новые команды. Тем более, что ежегодно для нужд «Алабуги» требуется по 500 человек. Побочным продуктом «Алабуги-Политеха» станет то, что у ОЭЗ появятся свои инженеры, знатоки индустрии 4.0. По мнению Тимура Шагивалеева, если отправлять выпускников елабужских школ обучаться в Казань, то обратно после окончания вузов в Елабугу вернется не более 1-5%.

— Это проблема. Наша сегодняшняя задача — дать образование мирового уровня в самой Елабуге («Алабуге»). «Алабуга-Политех» — первый этап карьерного роста для человека. За один год он полностью будет готов к работе на современнейшем оборудовании. Преподаватели и инженеры у нас — с ведущих заводов «Алабуги», — объяснил гендиректор ОЭЗ.

Что делать, если иностранных инвестиций не будет? Ждать? Мы переосмыслили нашу стратегию. Основные проекты последних лет — российские

В проект вложили 700 млн рублей

Предполагается, что за год обучения студент сможет получить «знания мирового уровня». Но требования резидентов — чтобы у работника уже был опыт работы хотя бы пару лет. Поэтому УК ОЭЗ «Алабуга» будет брать к себе в штат студентов сразу после первого курса: таким образом они «работают полноценно со второго курса в наших бригадах, подразделениях, получая необходимые навыки», рассказал Шагивалеев. Сейчас в «Алабуге-Политехе» обучается 200 человек, план со следующего года — еще 300 учеников. Обучение бесплатное и с учетом последующего трудоустройства — выпускники три года должны отработать в ОЭЗ.

— Они будут потом работать у резидентов, которых мы пока даже не привлекли, — рассказал Тимур Шагивалеев. — Мы обучаем ребят не только механике, но и бизнес-планированию. Есть компьютерная программа, обучающая управлению небольшим предприятием. Сейчас у 16-17-летних очень гибкий мозг, самое время инвестировать в них знания, необходимые для будущей работы.

Команде ОЭЗ «помогла» пандемия. На первом этапе у резидентов спросили, кто им нужен: работники УК смогли больше времени провести с инженерами заводов, шаг за шагом узнавая, какой минимум знаний необходим работникам резидентов. Например, нужны не просто робототехники, а те, кто умеет программировать роботов на определенном языке программирования.

— Мы дали кусок программы студентам, которые смогут освоить его за один год. После этого человек может зафиксировать знания и работать робототехником, или получить экономическое образование, или сможет изучать робототехнику еще глубже. Мы сейчас строим комплекс, где они смогут это делать.

Вложения в «Алабуга-Политех» — составили порядка 700 млн рублей. И это кредитные средства, но ОЭЗ, по словам Шагивалеева, «финансирует из будущего».

— Сначала мы кредитуемся, затем строим то, что необходимо резидентам. И из выплаченных ими налогов мы компенсируем затраты, — объяснил Тимур Шагивалеев.



Наша сегодняшняя задача — дать образование мирового уровня в самой Елабуге («Алабуге»). «Алабуга-Политех» — первый этап карьерного роста для человека. За один год он полностью будет готов к работе на современнейшем оборудовании

«Мы окупились»

Всего в проект ОЭЗ «Алабуга» государство вложило 25 млрд рублей, из них 7 млрд — Татарстан. С 2006 года налоговыми отчислениями и таможенными пошлинами собрано 28 млрд рублей. Таким образом, проект уже окупился, уверен гендиректор «Алабуги». Федерация за 10 лет окупила вложения через НДС, акцизы и таможенные пошлины, получив 23 млрд рублей. Татарстан за 15 лет собрал 5,1 млрд рублей региональных налогов с резидентов: НДФЛ и налога на прибыль (региональная часть).

— Вроде бы пока вложения Татарстана не окупились. Но когда строится завод, строители работают, сфера услуг работает, транспортники. Эти организации мы не считаем, не знаем их отчетности. То есть образуется мультипликативный эффект, создавая новую экономику. И эта новая экономика дает минимум столько же налогов. Поэтому в целом мы окупили вложения по всему субъекту, — утверждает Шагивалеев.

Ежегодно в ОЭЗ «Алабуга» открывается по 3-5 заводов. Самой перспективной нишей на будущее Тимур Шагивалеев считает микроэлектронику — притом что Россия «почти ничего не производит в этой сфере». По его мнению, сегодня нужна госпрограмма по закупке российских компьютеров и российских чипов — эти товары по качеству могут быть хуже западных аналогов, зато будет российская добавленная стоимость. А миллионы ошибок будут попадать в базу данных резидентов ОЭЗ и самой «Алабуги» — тем самым каждый год будет расти понимание отрасли. Первый шаг в этом направлении уже сделан: с китайской компанией Haier ОЭЗ «Алабуга» заключила соглашение о локализации микроэлектроники в ОЭЗ.



— Мы совместно разработаем и сертифицируем платы для их бытовой электроники на их технологиях, подготовив специалистов в «Политехе», предоставив Haier свои площади и часть финансирования, — рассказал о новом проекте глава ОЭЗ. — История по локализации всей микроэлектронной промышленности долгосрочная, минимум 15 лет потребуется на ее создание. И я считаю, что очень нужно госфинансирование для компаний, принявших решение закупать российские комплектующие.