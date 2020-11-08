Башкирская неделя: Саитову взяли за экстремизм, Моргенштерн у Дудя и массовая драка

Ключевые события уходящих 7 дней в Башкортостане

На уходящей неделе скандальное заявление одиозной общественницы Рамили Саитовой привело к реальным попыткам свалить кресты на Урале. Теперь ей грозит тюремный срок за экстремизм. Рэпер Моргенштерн наконец побывал на интервью у Юрия Дудя, где рассказал о своих доходах, отношению к власти и связях с Ростиславом Мурзагуловым. Ученый Тимур Мухтаров рассказал о провале языковых госпрограмм в республике и проблемах сохранения башкирского. В Кармаскалах задержали несколько десятков человек при массовом столкновении, похожем на предыдущие межнациональные конфликты в республике. О том, что дело бывшего зампрокурора РБ передадут в суд, как Уфой правит временный мэр и что за новый рекорд установил Эльбрус Нигматуллин, — в материале «Реального времени».

Кресты не стали падать

Эксцентричная и одиозная башкирская активистка Рамиля Саитова, известная своей скандальной репутацией, на этот раз арестована. Силовики инкриминируют ей экстремизм.

Началось все с серии видео, которые Саитова стала записывать в Оренбурге. В этих роликах общественница объявила о «воссоздании Башкирского правительства», потребовала вернуть оренбургский комплекс «Караван-сарай» и объявила неприкосновенной территорию от Волги до Тобола.



В перечне этих требований и прокламаций прозвучал и призыв сносить кресты на Урале. Неожиданно неизвестный откликнулся на этот призыв — в селе Узян Белорецкого района ночью подожгли крест.



На произошедшее отреагировал даже карикатурист Камиль Бузыкаев.



В итоге суд арестовал Саитову на два месяца по обвинению в публичных призывах к экстремизму.



Моргенштерн о Мурзагулове

Уфимский рэпер Моргенштерн (Алишер Валеев) наконец оказался в шоу Юрия Дудя, к которому и сам просился год назад. В трехчасовом интервью собеседники прошлись по всем ключевым пунктам карьеры артиста: плагиат в треках, несостоявшийся фит с одним из лидеров индустрии в США — Lil Pump и так далее.

Кроме того, Моргенштерн рассказал о своих контактах с Ростиславом Мурзагуловым — председателем совета директоров АО «Башинформ». Поведал, что пил чай с Мурзагуловым и руководителем администрации президента РБ Александром Сидякиным в уфимском Белом доме.

Фото: пресс-служба правительства РБ

После этого Алишер просил Мурзагулова помочь своему деду получить необходимую медицинскую помощь, добиться чего без привлечения высшего руководства республики семье рэпера не удалось.

«Башкирский язык на пути к вымиранию»

Замдиректора Института истории, языка и литературы УФИЦ РАН Тимур Мухтаров в колонке, написанной для «Реального времени», предупредил об угрозе «вымирания» башкирского языка. Эксперт считает, что за последние 20 лет практически не реализовывались новые проекты в рамках языковых госпрограмм РБ.

Ученый обратил внимание, что даже в MS Word и Open Office до сих пор нет автоматической орфографической проверки текстов на башкирском языке. Также нет и хороших онлайн-переводчиков.

Не видит Мухтаров и развития электронных СМИ на башкирском языке. В то же время сократились и тиражи башкирских газет и журналов.



Несостоявшаяся «стрелка» в Кармаскалах

В субботу в Кармаскалинском районе полиция предотвратила крупную драку и, возможно, межнациональный конфликт. В соцсетях появились сообщения о 50 задержанных, «Башинформ» утверждает, что в полицейские участки попали 36 человек.

Местные жители утверждают, что конфликт случился с армянской диаспорой и чуть было не вылился в массовую драку. Однако, по их словам, похоже, вместо армян на «стрелку» приехали силовики.



Глава Кармаскалинского района Альфир Сабиров поспешил заверить общественность, что никакого межнационального конфликта в этом нет, и назвал инцидент «бытовухой».



Дело зампрокурора Горбунова

Генпрокуратура России утвердила обвинительное заключение в отношении экс-заместителя прокурора РБ Олега Горбунова. Также в деле фигурируют замначальника Управления прокуратуры РБ Артур Шаретдинов и прокурор Советского района Уфы Рамиль Гарифуллин. Дело о взятках Горбунова и его коллег будет передано в суд.

Напомним Горбунов был задержан в 2018 году при попытке покинуть Россию. Тогда следствие вменяло ему взятку в размере 10 млн рублей, полученную от уфимских чиновников.



Фото: ufacity.info

Временный мэр Уфы

Депутаты уфимского горсовета назначили временно исполняющего обязанности мэра города. Пока башкирской столицей будет руководить первый замглавы администрации Радмил Муслимов. Он будет возглавлять администрацию Уфы до проведения соответствующего конкурса.



Возвращение дистанционки

С начала недели вузы Башкирии вернулись к дистанционному обучению. В школах продлили каникулы. Причиной этого стала высокая заболеваемость в регионе.



Поддержка от федералов

Башкирия получила из федерального бюджета 9,7 млрд рублей в качестве дополнительной поддержки в период пандемии. Это одна из самых высоких сумм. Лидером стал Татарстан.



Фото: glavarb.ru

Хабиров и дольщики

Глава Башкирии Радий Хабиров объявил о решении проблем дольщиков. Достраивать проблемные дома должны на деньги госкомпании ДОМ.РФ. По его словам, республика забрала около 25% федеральных денег, предназначенных для восстановления прав пострадавших дольщиков.

Кужановские лиственницы

Прокуратура заинтересовалась инцидентом с повреждением 11 уникальных реликтовых лиственниц в деревне Кужаново Абзелиловского района РБ. Республику всколыхнул скандал — неизвестные сделали на деревьях надсечки бензопилой. Теперь вандалов ищет полиция, а республиканские власти выделят деньги из бюджета на восстановление деревьев.

Заразившиеся чиновники

Чиновник из стерлитамакской администрации Марина Матюхина подробно рассказала в соцсетях, как заболела COVID-19. Она обратила внимание подписчиков на невозможность купить медикаменты в аптеке и проблемы с выездом врача.

В то же время заразилась вице-премьер республики Ленара Иванова.

Фото pravitelstvorb.ru

Главные налогоплательщики

Минфин Башкирии назвал десять самых крупных налогоплательщиков республики. Эта десятка обеспечивает 38% всех налоговых поступлений в консолидированный бюджет РБ.

В их числе:

ПАО АНК «Башнефть», ПАО «Газпром», АО «АБ ИНБЕВ Эфес», АО «Башспирт», ПАО «ОДК-УМПО», АО «БСК», ООО «Газпром Нефтехим Салават», ООО «Объединенные пивоварни Хейнекен», ПАО «Сбербанк России», ОАО «РЖД».

Стронгмен и «Боинг»

Известный башкирский батыр Эльбрус Нигматуллин, заслуживший звание самого сильного человека России, установил новый рекорд страны в силовом экстриме. В уфимском аэропорту он 25 метров тащил за собой Boeing 737-500 весом 36 тонн.