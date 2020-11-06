Новости общества

02:38 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Бузыкаев отреагировал карикатурой на поджог креста в Башкирии

01:27, 06.11.2020
Бузыкаев отреагировал карикатурой на поджог креста в Башкирии
Фото: instagram.com/artbeton

Уфимский художник Камиль Бузыкаев нарисовал карикатуру, отразившую события в Башкирии, где подожгли крест.

Событие произошло 5 ноября в селе Узян Белорецкого района РБ. Крест подожгли после призыва скандальной общественницы Рамили Саитовой снести его.

В карикатуре содержится отсылка на то, что в сентября Саитова открыла дверь представителю следственных органов в обнаженном виде.

Общество Башкортостан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем