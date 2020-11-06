Бузыкаев отреагировал карикатурой на поджог креста в Башкирии
Уфимский художник Камиль Бузыкаев нарисовал карикатуру, отразившую события в Башкирии, где подожгли крест.
Событие произошло 5 ноября в селе Узян Белорецкого района РБ. Крест подожгли после призыва скандальной общественницы Рамили Саитовой снести его.
В карикатуре содержится отсылка на то, что в сентября Саитова открыла дверь представителю следственных органов в обнаженном виде.Общество Башкортостан
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