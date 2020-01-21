Уйти в декрет с «подъемными»: подстегнет ли ипотеку маткапитал за первенца

Банкиры не прогнозируют всплеска ипотечного спроса из-за появления новых мер поддержки семей

Средневзвешенная ипотечная ставка в Татарстане снизилась на 0,81 п.п. — до 9,12%, сообщил Центробанк по итогам мониторинга выдачи ипотечных кредитов за 2019 год. За это время татарстанцы взяли в ипотеку 75,3 млрд рублей, что на 17,5% больше, чем годом ранее. Спрос на ипотеку может подстегнуть путинская инициатива о выдаче маткапитала за первенца, но несущественно, считают эксперты. В крупных банках число жилищных кредитов с использованием материнского капитала варьируется всего в пределах 2,5—3%. А лучшим «окном» для выхода в декрет банковские специалисты назвали «Реальному времени» 2024 год, когда ипотечную ставку могут установить на уровне 6% годовых.

Татарстанцы закредитовались на 75,4 млрд рублей

Центробанк подвел предварительные итоги темпов выдачи ипотечных кредитов в Татарстане. Результаты оказались впечатляющими: жители республики оформили в банках 38,9 тыс. жилищных кредитов на общую сумму 75,4 млрд рублей (данные приводятся за период с января по 1 декабря 2019 года). При этом средневзвешенная ставка по итогам ноября составила 9,12% годовых, сообщило татарстанское отделение ЦБ. В течение года она опустилась на 0,81 п.п., или почти на 1%.

Плавное снижение ипотечных ставок, наблюдавшееся на протяжении всего 2019 года, привело к росту выдачи ипотечных кредитов. По данным ЦБ, портфель ИЖК в республике составил 209,3 млрд рублей, что на 17,5% больше по сравнению с аналогичной датой прошлого года (данные приводятся на 1 декабря 2019 года, — прим. авт.).

— Рост ипотечных кредитов объясняется замедлением инфляции и смягчением денежно-кредитной политики, наблюдается снижение ставок по ипотечным кредитам, — поясняют эксперты ЦБ.

Самое существенное снижение ипотечных ставок было зафиксировано по итогам ноября. Тогда средневзвешенная ставка опустилась с 9,93% до 9,12%, то есть на 0,81 п.п. При этом она оказалась ниже, чем в среднем по России, на 0,07 п.п. (в среднем по России — 9,19%).

Несмотря на рост выдачи ипотеки, риски просрочки по выплатам минимальные. Как говорится в сообщении ЦБ, в Татарстане наблюдается высокая платежная дисциплина по ИЖК: «Доля просроченной задолженности по ипотеке на 1 декабря 2019 года составляла 0,65%, тогда как годом ранее этот показатель находился на уровне 0,7%». Для сравнения: просрочка в среднем по России достигает 2%.

Путинские инициативы разогреют ипотеку?

Президентские инициативы по расширению программы материнского капитала с этого года могут подстегнуть ипотеку, отмечают представители банковского сектора. Как показывает практика, маткапиталом для улучшения жилищных условий в прошлом году воспользовались 697 тыс. человек, и большинство из них вложили деньги в строительство домов и покупку новых квартир, в том числе с помощью ипотечного кредитования. По словам управляющего республиканским отделением Пенсионного фонда России Эдуарда Вафина, в 2019 году в Татарстане было выдано 16,2 тыс. государственных сертификатов и удовлетворено 23,3 тыс. заявлений о распоряжении средствами маткапитала.



Программа материнского капитала с этого года расширена. Уже за первого ребенка семьи будут получать 466 тыс. рублей. По сравнению с прошлым годом сумма выросла на 13,6 тыс. рублей, или 3%. Индексация коснулась всех семей, у которых на конец прошлого года сохранялись средства на сертификате, как в полном, так и частичном размере. Размер выплаты для семей с двумя детьми будет увеличен до 616 тысяч. В дальнейшем размер материнского капитала будет ежегодно индексироваться. Об этом заявил президент Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию.

Впрочем, банкиры не ждут особого всплеска по ипотечным кредитам. По словам вице-президента, заместителя директора департамента кредитного бизнеса банка «Открытие» Нины Крючковой, доля ипотечных кредитов по программам с использованием материнского капитала в качестве первоначального взноса, выданных в 2019 году, составляет 2,54%. Наибольшее количество ипотечных кредитов с маткапиталом было оформлено в Москве и Санкт-Петербурге, городах с высокими зарплатами, а также в Новосибирске, Екатеринбурге, Тюмени и Волгограде. Как оказалось, татарстанские семьи с детьми не бегут за коммерческой ипотекой, возможно, предпочитая социальную.

— Дополнительный объем выплат в связи с рождением детей в 2020-м, по различным оценкам, может составить от 300 до 400 млрд руб., — говорит старший экономист аналитического управления банка «Открытие» Максим Петроневич. — Учитывая тот факт, что социальные выплаты можно использовать не только на ипотеку, то, с учетом оценки объема выдач по ипотеке около 3 трлн руб., дополнительный эффект навряд ли превысит 10% рынка. Спрос поддержит также льготная ставка на весь срок кредитования в размере 6% для семей, в которых родился второй (или последующий) ребенок.

К маткапиталу нужно добавлять собственные средства



Средний размер первоначального взноса по ипотечному кредиту в банке «Открытие» в 2019 году составил 800 тысяч рублей, сообщила вице-президент банка «Открытие» Нина Крючкова. В среднем по рынку это примерно треть от стоимости кредита. Приведет ли введение материнского капитала за рождение первенца к росту спроса на ипотеку у молодых семей в 2020-м и последующие годы? «Скорее всего, да, — отмечает она. — Но надо понимать, что размера маткапитала в крупных городах, как правило, не хватает для первоначального взноса, и клиентам все равно приходится «докладывать» собственные средства».

— Если доля маткапитала в первоначальном взносе 80%, то считайте, он влияет лишь на факт выдачи ипотеки, а не на ставку. Как вы понимаете, семья недобирает денег для внесения 10%-ного первоначального взноса, — пояснил главный экономист ПФ «Капитал» Евгений Надоршин.

Маткапитал привлечет тех, кто раньше совсем не смотрел в сторону ипотеки, а при дополнительном стимулировании смогут выйти на этот рынок.

— 73% кредитов банка, выданных с использованием материнского капитала в 2019 году, были предоставлены на покупку недвижимости на вторичном рынке, — отмечает Нина Крючкова. — С учетом того, что молодые семьи в большинстве случаев приобретают с использованием ипотечного кредита свое первое жилье, существенного влияния на изменение долей не произойдет. К падению популярности льготных ипотечных программ для молодых семей не приведет и может стать дополнительным стимулом для роста спроса на ипотеку.

Маткапитал не «побьет» процентную ставку



Главный фактор, который влияет на ипотечную ставку, это стоимость фондирования, а маткапитал не повлияет на ее снижение, уверен Павел Самиев, заместитель директора Ассоциации развития финансовой грамотности, председатель комитета «Опоры России» по финансовым рынкам.

— При снижении ставок объем выдачи ипотеки больше расти не мог, — полагает он. — Но новые президентские инициативы и программы поддержки молодых семей не будут оказывать существенного влияния на ставки, — отметил Самиев.

Собеседник издания прогнозирует, что в течение года ставки будут продолжать падать, но в диапазоне до одного процентного пункта. «Вряд ли больше», — считает он.

Кроме того, в этом году ЦБ произвел действия по охлаждению розничного рынка, отсекая тех, кто может принести дополнительные риски. Прекратилась выдача ипотеки с нулевым или с низким первоначальным взносом.



Для молодых семей ставки субсидируется банком — до уровня 6% годовых. В послании президент высказал пожелание банкам расширять такие программы. «Чем больше будет таких программ, тем ниже будет ставка, но это произойдет не благодаря материнскому капиталу. Само по себе введение материнского капитала не способствует снижению ставки», — уверен Евгений Надоршин. По его мнению, эти инициативы помогут решить одну из целей в послании — рост инвестиций на 5% в год. Ресурсов для этого немного. И строительство — одно из них. Это не столько забота о молодых семьях, сколько ресурс для роста посредством поддержания активности молодых семей.

Стоит ли заходить на горячий рынок недвижимости?

Складывается ощущение, что сейчас самое выгодное время рожать — ставки снижаются, материнский капитал под рукой. Заработная плата не растет, и молодой женщине выгоднее пойти в декрет, чем выполнять низкооплачиваемую работу. Но Надоршин предупреждает: вхождение молодых семей в ипотеку в этих условиях может стать источником риска. Заем может лечь тяжелым бременем на семейный бюджет, если возникнут экономические сложности в стране из-за падения цен на нефть.

— Если молодая семья не имеет права на льготу, то впереди полуторакратное снижение ставки. Цель поставлена — ставка по ипотеке должна быть 6%. Вроде от цели никто не отказывается. Разговор идет лишь о сроках — то ли в 2021 году, то ли в 2024 году. Мне не очень верится, что в 2021 году могут достигнуть. Едва ли! Хотя в выступлении Путина было упомянуто: 6% по ипотеке в 2021 году. И если задаться целью, когда лучше всего рожать, то нужно учесть и этот фактор. Наилучшим «окном» для выхода в декрет может быть 2024 год, — считает спикер.