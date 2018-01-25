Муфтии, самолеты и студенческий форум: как Владимир Путин провел день в Казани

15:46, 25.01.2018 Сюжет: Путин в Казани 73 5
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  • Марсель Бадыкшин (prav.tatarstan.ru)
  • Марсель Бадыкшин (prav.tatarstan.ru)
  • Марсель Бадыкшин (prav.tatarstan.ru)
  • kremlin.ru
  • kremlin.ru
  • kremlin.ru
  • kremlin.ru
  • kremlin.ru
  • kremlin.ru
  • kremlin.ru
  • Михаил Фролов (prav.tatarstan.ru)
  • Михаил Фролов (prav.tatarstan.ru)
  • Михаил Фролов (prav.tatarstan.ru)
  • Михаил Фролов (prav.tatarstan.ru)
  • Михаил Фролов (prav.tatarstan.ru)
  • Михаил Фролов (prav.tatarstan.ru)
  • kremlin.ru
  • kremlin.ru
  • kremlin.ru
  • kremlin.ru
  • kremlin.ru
  • kremlin.ru
  • kremlin.ru
  • kremlin.ru
  • kremlin.ru
  • kremlin.ru
  • kremlin.ru
  • kremlin.ru
  • kremlin.ru
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Марсель Бадыкшин (prav.tatarstan.ru)
  • Марсель Бадыкшин (prav.tatarstan.ru)
  • Марсель Бадыкшин (prav.tatarstan.ru)
  • Марсель Бадыкшин (prav.tatarstan.ru)
  • Марсель Бадыкшин (prav.tatarstan.ru)
  • Михаил Фролов (prav.tatarstan.ru)
  • Михаил Фролов (prav.tatarstan.ru)
  • Михаил Фролов (prav.tatarstan.ru)
  • kremlin.ru
  • kremlin.ru
  • kremlin.ru
  • kremlin.ru
  • kremlin.ru
  • kremlin.ru
  • kremlin.ru
  • kremlin.ru
  • kremlin.ru
  • Михаил Фролов (prav.tatarstan.ru)
  • Михаил Фролов (prav.tatarstan.ru)
  • kremlin.ru

Сегодня президент РФ Владимир Путин находится с визитом в Казани. Он прилетел в столицу Татарстана поздно вечером 24 января и начал со встречи с исламским духовенством. Также президент РФ посетил Казанский авиационный завод и принял участие во Всероссийском образовательном форуме «Вместе вперед!».

комментарии 5

комментарии

  • Анонимно 25 янв
    Прекрасные фотографии.
    С Днем российского студента!
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  • Анонимно 25 янв
    Это же вчера было?
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  • Анонимно 25 янв
    В модной куртке Путин)
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  • Анонимно 25 янв
    Ого, и Шойгу прилетел?
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  • Анонимно 25 янв
    Шаймиев как будто в халате
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