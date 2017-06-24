Россия — Мексика: на трибунах випы, священнослужители и «фанатский карнавал», на поле — увы, поражение

Сегодня сборная России проиграла сборной Мексики в матче Кубка конфедераций со счетом 1:2 и выбыла из турнира. Счет в матче открыла Россия — на 25-й минуте гол забил Александр Самедов. На 30-й забил мексиканец Нестор Араухо, Ирвинг Лосано — на 52-й. О том, как проходил матч и что ему предшествовало — фоторепортаж "Реального времени".
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