Год парков и скверов

Текущий год с подачи врио президента РТ Рустама Минниханова объявлен в Татарстане Годом парков и скверов. У главы республики появился профильный помощник Наталья Фишман, инициативные группы взялись за разработку концепций общественных пространств, на реконструкцию которых будет потрачено 1,5 млрд рублей, миллиард из них будет выделен из бюджета. В Казани обновят 27 парковых зон из 130. На них из казны потратят 310 миллионов рублей.