Год парков и скверов
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Текущий год с подачи врио президента РТ Рустама Минниханова объявлен в Татарстане Годом парков и скверов. У главы республики появился профильный помощник Наталья Фишман, инициативные группы взялись за разработку концепций общественных пространств, на реконструкцию которых будет потрачено 1,5 млрд рублей, миллиард из них будет выделен из бюджета. В Казани обновят 27 парковых зон из 130. На них из казны потратят 310 миллионов рублей.
- 16 июня, 11:24 10 Парковая зона Черного озера и КФУ: континентальная «плешь», утроение парковочных мест и туалет за 100 млн
- 07 июня, 19:15 9 Парк Урицкого: финальная версия облика от команды Наталии Фишман Сегодня жителям презентуют согласованный план реконструкции парковой зоны, спиленные ивы которой стали притчей во языцех
- 27 апр, 10:11 6 Парк Урицкого: бракованные дорожки, семейное кафе и скорбь по плакучим ивам Местным жителям представили план реконструкции территории и послушали их комментарии
- 13 марта, 07:00 21 Наталия Фишман о спиленных ивах: «Я за это поплатилась большим количеством крови и нервов» Помощница президента вспомнила потраченные 1,6 млрд на парки, невыплаты подрядчикам и «прокаженных» журналистов
- 02 нояб, 07:00 55 11 Год парков и скверов: что изменилось в парке Тинчурина
- 10 окт, 14:44 5 Казанских авиаторов попросят скинуться на «Крылья Советов» еще раз Вадим Лигай через месяц посчитает, сколько нужно дополнительно инвестировать в парк, помимо освоенных 120 млн рублей
- 08 окт, 11:09 8 «У нас даже схожа часть истории, Чингисхан был и у вас, и у нас, и татары в Китае тоже есть» Китайский проектант реконструкции набережной Кабана пообещал, что через 5 лет из озера можно будет пить воду
- 05 окт, 07:00 24 15 Год парков и скверов: сквер «Стамбул»
- 02 окт, 07:11 54 1 Будущее озера Кабан: «эластичная лента» обошла «золотых» конкурентов
- 22 сент, 07:00 52 11 Год парков и скверов: сквер «Интернационал» после ремонта
- 18 сент, 18:57 67 Открытие «Аллеи ветеранов»: турникам все возрасты покорны
- 10 сент, 07:00 41 7 Год парков и скверов: Чеховский сквер
- 09 сент, 14:22 49 8 В Казани появился свой Северный полюс и второй Кремль
- 07 сент, 07:00 20 10 Год парков и скверов: сквер на площади Восстания
- 06 сент, 16:52 42 Дни парков и скверов: «живые статуи» и уроки рисования в Лядском садике
- 06 сент, 15:32 58 Дни парков и скверов: как «Сосновая роща» стала детским парком химиков
- 05 сент, 22:24 31 Парк «Континент»: крокодилы-бегемоты и зеленый попугай
- 29 авг, 18:43 7 Из грязи в пруд: открытие сквера «Чишмяле» Как дождь сократил презентацию успехов команды Натальи Фишман вдвое
- 21 авг, 07:00 32 7 Год парков и скверов: сквер Столярова
- 17 авг, 20:59 44 1 Парк «Крылья Советов»: Ленин в «лесах» и мечты о возвращении самолетиков
- 14 авг, 14:59 46 Парк Тукая в Нижнекамске: сказочные герои, высокие гости и начитанные коты
- 13 авг, 20:43 24 Сквер на Гвардейской: пока без скамеек, детской площадки и мини-гольфа
- 12 авг, 10:25 12 Рассерженные горожане заставили Наталию Фишман «разложить» сквер на Заре на этапы Конфликт пенсионеров и велосипедистов заморозил один из проектов реконструкции зеленой зоны в Советском районе
- 11 авг, 07:00 17 6 Год парков и скверов: сквер Молодежный
- 10 авг, 07:00 83 7 Год парков и скверов: Фуксовский сад
- 06 авг, 08:41 10 «Диалог о спиленной иве. Раунд второй»: вернуть домик для уточек и побороть «скамейковую» мафию Жителям стало жалко срубившего в парке Урицкого иву подрядчика
- 05 авг, 10:00 12 Наталия Фишман: «Я, конечно, не предлагаю использовать учреждение культуры в качестве туалета, но...» «Жить, словно танцуешь свинг, или Как нам не хватает пакетиков для уборки за выгуливаемыми собаками»
- 04 авг, 07:00 13 Парку Горького добавят «канатную дорогу»
- 31 июля, 15:20 11 Недовольство Наталией Фишман в соцсетях снимет выпускница КФУ из команды Сергея Капкова
- 29 июля, 07:00 27 10 Год парков и скверов: реконструкция Лядского садика
- 22 июля, 10:30 8 Презентация набережной Кабана превратилась в ток-шоу с архитектурным Малаховым Удивление от сочетания степной и европейской застройки Казани, предложение начать с очистки воды и английский снобизм
- 17 июля, 11:07 13 «Диалоги о спиленной иве»: 200 рассерженных горожан просили оставить все как есть в парке Урицкого Наталья Фишман предложила создать дирекцию парков и всем желающим участвовать в конкурсе на должность директора парка Урицкого
- 15 июля, 07:00 26 Год парков и скверов: сквер «Интернационал» (сад имени Кирова)
- 09 июля, 14:24 9 Наталья Фишман поставит на учет каждую плакучую иву Казани Как один из любимых подрядчиков мэрии столицы РТ оказался в центре экологического скандала
- 08 июля, 07:00 7 Год парков и скверов: Парк молодоженов
- 03 июля, 07:00 54 1 Год парков и скверов: парк им. Карима Тинчурина
- 26 июня, 07:00 8 Год парков и скверов: парк «Крылья Советов»
- 18 июня, 16:48 26 Открытый конкурс на разработку концепции развития набережных озер Кабан. Пресс-конференция с участием Ильсура Метшина
- 18 июня, 07:00 29 Год парков и скверов: сад «Эрмитаж»
- 13 июня, 07:00 5 Год парков и скверов: Ленинский садик без памятника Ленину
- 09 июня, 07:00 9 Год парков и скверов: безымянные болота на улице Чуйкова
- 07 июня, 07:00 7 Неназванный инвестор вложит свыше 100 млн в Черное озеро Ожидается, что в реконструкцию парков Казани частные инвесторы вложат более 300 млн рублей
- 06 июня, 07:00 7 «Татспиртпром» наполнит озеро Лебяжье за 32,5 млн Алкогольный гигант включился в республиканскую программу реконструкции парков и скверов
- 05 июня, 07:00 13 Год парков и скверов: реконструированный парк имени Урицкого, 10 лет спустя
- 02 июня, 12:00 19 Год парков и скверов: «черное пятно» на карте Казани
- 01 июня, 10:38 33 Студенты КГАСУ предложили проекты благоустройства скверов и парков Казани
- 20 апр, 12:14 «Нормативы позволяют Казани считаться «зеленым» городом На устройство парков и скверов Казани в 2015 году планируется собрать более 600 млн рублей, половину из которых выделяет крупный бизнес