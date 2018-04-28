Минфин США не гарантирует снятие санкций после решения Дерипаски сократить долю в En+

Представитель Минфина США заявил, что изменения структуры собственности US Rusal и усилия Олега Дерипаски дистанцироваться от металлургической компании не могут гарантировать снятие с нее санкций.



«Сокращение доли, принадлежащей человеку, находящемуся под санкциями, само по себе не является основанием для исключения из санкционного списка», — передает Reuters со ссылкой на представителя ведомства.

По его словам, Минфин проводит тщательный анализ фактов и обстоятельств каждого запроса на удаление из санкционного списка.

Накануне стало известно, что Дерипаска принял решение снизить долю в En+ ниже 50%. При этом российский бизнесмен согласился уйти из совета директоров компании и назначить новых независимых директоров.

Напомним, En+ принадлежит 48,1% акций US Rusal. По акционерному соглашению En+ является контролирующим акционером металлургической компании.