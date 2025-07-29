Ставки по вкладам в крупнейших банках России упали ниже 17%

В июле средняя ставка по трехмесячным вкладам снизилась на 1,71 процентного пункта

Фото: Максим Платонов

Средняя ставка по трехмесячным вкладам в крупнейших банках России впервые с сентября опустилась ниже 17%. По данным финансового маркетплейса «Финуслуги», она составила 16,94% годовых, сообщает ЦБ.

Банки продолжают снижать ставки на депозиты. В «Финуслугах» отмечают, что «активно меняется и доходность краткосрочных депозитов». Кроме того, ставки по полугодовым вкладам составили 16,07%, а по годовым — 15,17%.

В июле средняя ставка по трехмесячным вкладам снизилась на 1,71 процентного пункта. По полугодовым и годовым вкладам снижение составило 1,89 и 1,90 процентных пункта соответственно. С момента заседания Банка России 25 июля ставки упали еще на 0,34, 0,36 и 0,40 процентного пункта.

Это снижение произошло после того, как Банк России снизил ключевую ставку до 18% годовых. Ожидания этого шага уже привели к понижению ставок по вкладам: средний показатель для трехмесячных вкладов опустился ниже 18% еще в середине месяца.

Напомним, что Банк России снизил ключевую ставку до 18% годовых — сразу на два процентных пункта.



Анастасия Фартыгина