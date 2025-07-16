В Татарстане объем закупок госкомпаниями у самозанятых вырос на 98%

С начала 2025 года с ними было заключено госконтрактов на сумму более 67 млн рублей

Фото: Динар Фатыхов

С начала 2025 года количество госзакупок компаниями в Татарстане у самозанятых выросло на 98%. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики республики.

За шесть месяцев года с самозанятыми Татарстана было заключено госконтрактов на общую сумму свыше 67 млн рублей. За этот же период прошлого года было заключено более 90 контрактов на сумму около 34 млн рублей.

Общая сумма закупок госкомпаний у самозанятых по России за шесть месяцев 2025 года составила 9,3 млрд рублей.

Самыми популярными направлениями деятельности среди самозанятых Татарстана являются ремонт и строительство, транспортные услуги и информационные услуги и продажа продукции собственного производства, а также сдача в аренду квартир.

В Минэкономики Татарстана отметили, что регион входит в топ-5 страны по количеству самозанятых граждан.

Ранее сообщалось, что за первые семь месяцев 2025 года количество самозанятых в Татарстане увеличилось на 13% и превысило 400 тысяч человек.



Дарья Сайфиева