В Казани представили программу мероприятий к Суперкубку России по футболу

Фото: Динар Фатыхов

В Казани рассказали о программе мероприятий к Суперкубку России по футболу.

С 10 по 12 июля РФС проведет Тур Трофея. В его рамках легенды футбола и футбольные блогеры посетят различные городские локации и события. Желающие смогут сфотографироваться как с главным трофеем, так и с амбассадорами Суперкубка.

10 июля в 18:00 в ТЦ «Мега» состоится автограф— и фотосессия.

11 июля с 13:00 в парке «Елмай» начнет работу Фестиваль Тура Трофея, где будут представлены футбольные развлечения и концертная программа.

12 июля трофей будет выставлен на городском фестивале «Вкусная Казань».

Непосредственно перед началом матча для обладателей билетов будет организована программа «Звук поставим на всю», включающая футбольные активности и выступления музыкальных групп SEREBRO и DABRO. Выступление первой группы начнется в 16:30, второй — с 17:00.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Гимн России перед стартовым свистком исполнит оперная певица Светлана Феодулова, известная как обладательница самого высокого голоса в мире.

Для удобства болельщиков будут организованы дополнительные маршруты общественного транспорта до станций метро и железнодорожного вокзала. При необходимости возможно введение ограничений для движения автотранспорта на улице Чистопольской в районе стадиона.

На Суперкубок в Казани уже продано 30 тыс. билетов.

Рената Валеева