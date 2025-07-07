Новости общества

16:26 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Казани представили программу мероприятий к Суперкубку России по футболу

13:44, 07.07.2025
В Казани представили программу мероприятий к Суперкубку России по футболу
Фото: Динар Фатыхов

В Казани рассказали о программе мероприятий к Суперкубку России по футболу.

  • С 10 по 12 июля РФС проведет Тур Трофея. В его рамках легенды футбола и футбольные блогеры посетят различные городские локации и события. Желающие смогут сфотографироваться как с главным трофеем, так и с амбассадорами Суперкубка.
  • 10 июля в 18:00 в ТЦ «Мега» состоится автограф— и фотосессия.
  • 11 июля с 13:00 в парке «Елмай» начнет работу Фестиваль Тура Трофея, где будут представлены футбольные развлечения и концертная программа.
  • 12 июля трофей будет выставлен на городском фестивале «Вкусная Казань».

Непосредственно перед началом матча для обладателей билетов будет организована программа «Звук поставим на всю», включающая футбольные активности и выступления музыкальных групп SEREBRO и DABRO. Выступление первой группы начнется в 16:30, второй — с 17:00.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Гимн России перед стартовым свистком исполнит оперная певица Светлана Феодулова, известная как обладательница самого высокого голоса в мире.

Для удобства болельщиков будут организованы дополнительные маршруты общественного транспорта до станций метро и железнодорожного вокзала. При необходимости возможно введение ограничений для движения автотранспорта на улице Чистопольской в районе стадиона.

На Суперкубок в Казани уже продано 30 тыс. билетов.

Рената Валеева

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

Общество Татарстан

Новости партнеров

Читайте также
Live pic Видеотрансляция Online-конференция с Дмитрием Гусевым, заместителем председателя наблюдательного совета ассоциации «Надежный партнер», членом экспертного совета конкурса «АЗС России»
Официальные партнеры