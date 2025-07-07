В Казани представили программу мероприятий к Суперкубку России по футболу
В Казани рассказали о программе мероприятий к Суперкубку России по футболу.
- С 10 по 12 июля РФС проведет Тур Трофея. В его рамках легенды футбола и футбольные блогеры посетят различные городские локации и события. Желающие смогут сфотографироваться как с главным трофеем, так и с амбассадорами Суперкубка.
- 10 июля в 18:00 в ТЦ «Мега» состоится автограф— и фотосессия.
- 11 июля с 13:00 в парке «Елмай» начнет работу Фестиваль Тура Трофея, где будут представлены футбольные развлечения и концертная программа.
- 12 июля трофей будет выставлен на городском фестивале «Вкусная Казань».
Непосредственно перед началом матча для обладателей билетов будет организована программа «Звук поставим на всю», включающая футбольные активности и выступления музыкальных групп SEREBRO и DABRO. Выступление первой группы начнется в 16:30, второй — с 17:00.
Гимн России перед стартовым свистком исполнит оперная певица Светлана Феодулова, известная как обладательница самого высокого голоса в мире.
Для удобства болельщиков будут организованы дополнительные маршруты общественного транспорта до станций метро и железнодорожного вокзала. При необходимости возможно введение ограничений для движения автотранспорта на улице Чистопольской в районе стадиона.
На Суперкубок в Казани уже продано 30 тыс. билетов.
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