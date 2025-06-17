В шести селах Пестречинского района тарифы на ЖКХ вырастут на 22,3%, а не 17,5%

Фото: Маргарита Головатенко

Жители шести сельских поселений Пестречинского района Татарстана могут столкнуться с существенным увеличением платы за жилищно-коммунальные услуги. Соответствующий проект указа раиса Татарстана проходит антикоррупционную экспертизу.

С 1 июля 2025 года тарифы на ЖКХ в Кощаковском, Кулаевском, Ленино-Кокушкинском, Пановском, Пестречинском и Шигалеевском сельских поселениях могут быть проиндексированы до максимально допустимых 22,3%, что на 4,8% выше ранее установленного уровня в 17,5%.

Проект предполагает значительный рост цен на отдельные виды услуг. Так, в Пестречинском сельском поселении прогнозируется повышение тарифа на электроснабжение до 4,19 руб./кВт·ч (рост на 17,4%, с понижающим коэффициентом 0,732 для сельского населения), на газоснабжение — до 8,41 руб./куб. м (рост на 12,6%), на холодное водоснабжение — до 40,51 руб./куб. м (рост на 49,2%), на водоотведение — до 75,54 руб./куб. м (рост на 39,9%), на теплоснабжение — до 2 500,17 руб./Гкал (рост на 19,9%) и на обращение с твердыми коммунальными отходами — до 598,49 руб./куб. м (рост на 8,9%).